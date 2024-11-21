Белый дом: США заранее предупредили Украину о пуске «Орешника»

Соединенные Штаты предупредили Украину и своих союзников о планируемом запуске Россией ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам и партнерам в последние дни (о пуске российской ракеты средней дальности — прим. URA.RU). Чтобы подготовить их», — сказала Карин Жан-Пьер журналистам на брифинге. Также она заявила, что пуск ракеты «Орешник» не окажет сдерживающего влияния на Вашингтон в отношении помощи Киеву.
Президент России Владимир Путин в четверг 21 ноября официально объявил об успешных испытаниях новейшей ракеты «Орешник». По его словам, она была использована для удара по промышленному комплексу в Днепропетровске. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
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