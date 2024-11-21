21 ноября 2024

Белый дом: США заранее предупредили Украину о пуске «Орешника»

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Карин Жан-Пьер сообщила о контактах США с Украиной
Карин Жан-Пьер сообщила о контактах США с Украиной Фото:

Соединенные Штаты предупредили Украину и своих союзников о планируемом запуске Россией ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам и партнерам в последние дни (о пуске российской ракеты средней дальности — прим. URA.RU). Чтобы подготовить их», — сказала Карин Жан-Пьер журналистам на брифинге. Также она заявила, что пуск ракеты «Орешник» не окажет сдерживающего влияния на Вашингтон в отношении помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин в четверг 21 ноября официально объявил об успешных испытаниях новейшей ракеты «Орешник». По его словам, она была использована для удара по промышленному комплексу в Днепропетровске. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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Соединенные Штаты предупредили Украину и своих союзников о планируемом запуске Россией ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам и партнерам в последние дни (о пуске российской ракеты средней дальности — прим. URA.RU). Чтобы подготовить их», — сказала Карин Жан-Пьер журналистам на брифинге. Также она заявила, что пуск ракеты «Орешник» не окажет сдерживающего влияния на Вашингтон в отношении помощи Киеву. Президент России Владимир Путин в четверг 21 ноября официально объявил об успешных испытаниях новейшей ракеты «Орешник». По его словам, она была использована для удара по промышленному комплексу в Днепропетровске. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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