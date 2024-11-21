Белый дом: запуск «Орешника» не изменит поведения США

Запуск новой российской ракеты «Орешник» не повлияет на политику США по поддержке Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», — подчеркнула Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.
Президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании ракеты средней дальности «Орешник» в рамках специальной военной операции. Основные заявления из экстренного обращения российского лидера — в материале URA.RU.
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