21 ноября 2024

Белый дом: запуск «Орешника» не изменит поведения США

© Служба новостей «URA.RU»
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В Белом доме заявили, что продолжать поддерживать Киев
В Белом доме заявили, что продолжать поддерживать Киев Фото:

Запуск новой российской ракеты «Орешник» не повлияет на политику США по поддержке Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», — подчеркнула Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.

Президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании ракеты средней дальности «Орешник» в рамках специальной военной операции. Основные заявления из экстренного обращения российского лидера — в материале URA.RU.

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Запуск новой российской ракеты «Орешник» не повлияет на политику США по поддержке Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», — подчеркнула Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов. Президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании ракеты средней дальности «Орешник» в рамках специальной военной операции. Основные заявления из экстренного обращения российского лидера — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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