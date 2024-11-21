Пентагон признал беспокойство по поводу применения Россией «Орешника»

Пентагон обеспокоен пуском новой российской ракеты «Орешник». Об этом заявила зам пресс-секретаря оборонного ведомства Сабрина Сингх.
«Мы, определенно, этим (пуском ракет „Орешник“ — прим. URA.RU) обеспокоены», — сказала Сингх в ходе брифинга. Она подчеркнула, что на данный момент у американских военных еще нет оценки этой ситуации.
Удар по военному объекту Украины гиперзвуковыми ракетами «Орешник» был ответом на использование ВСУ дальнобойных западных ракет ATACMS. Президент России Владимир Путин говорил, что удары этим типом оружия выведут конфликт на новый уровень. Все заявления Путина об испытании новых гиперзвуковых ракет — в материале URA.RU.
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