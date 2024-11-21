Reuters: решение Байдена по ударам вглубь России связано с победой Трампа

Решение президента США Джо Байдена — разрешить Киеву наносить удары вглубь российских регионов связано с победой на выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который скептически относится к помощи Украине. Об этом сообщил источник, знакомый с обстановкой в американском правительстве.
«Решение Байдена (об ударах по РФ — прим. URA.RU) связано с избранием Трампа. Оно может помочь сделать части украинской повестки Байдена „трампонепробиваемыми“», — цитирует собственный источник Reuters.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к населению страны заявил, что киевский режим 19 ноября нанес удары по Курской и Брянской областям дальнобойными ракеты ATACMS и Storm Shadow. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил факт атаки. В ответ на агрессию врага ВС РФ 21 ноября нанесли комбинированный удар по военным объектам Украины. В боевых условиях было проведено испытание новейшей системы средней дальности «Орешник». В Пентагоне заявили, что обеспокоены произошедшим, пишет «Национальная служба новостей».
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