21 ноября 2024

Reuters: решение Байдена по ударам вглубь России связано с победой Трампа

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Победа республиканца на выборах прибавила давления на администрацию Джо Байдена
Победа республиканца на выборах прибавила давления на администрацию Джо Байдена Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение президента США Джо Байдена — разрешить Киеву наносить удары вглубь российских регионов связано с победой на выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который скептически относится к помощи Украине. Об этом сообщил источник, знакомый с обстановкой в американском правительстве.

«Решение Байдена (об ударах по РФ — прим. URA.RU) связано с избранием Трампа. Оно может помочь сделать части украинской повестки Байдена „трампонепробиваемыми“», — цитирует собственный источник Reuters.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к населению страны заявил, что киевский режим 19 ноября нанес удары по Курской и Брянской областям дальнобойными ракеты ATACMS и Storm Shadow. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил факт атаки. В ответ на агрессию врага ВС РФ 21 ноября нанесли комбинированный удар по военным объектам Украины. В боевых условиях было проведено испытание новейшей системы средней дальности «Орешник». В Пентагоне заявили, что обеспокоены произошедшим, пишет «Национальная служба новостей».

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Решение президента США Джо Байдена — разрешить Киеву наносить удары вглубь российских регионов связано с победой на выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который скептически относится к помощи Украине. Об этом сообщил источник, знакомый с обстановкой в американском правительстве. «Решение Байдена (об ударах по РФ — прим. URA.RU) связано с избранием Трампа. Оно может помочь сделать части украинской повестки Байдена „трампонепробиваемыми“», — цитирует собственный источник Reuters. Президент России Владимир Путин в своем обращении к населению страны заявил, что киевский режим 19 ноября нанес удары по Курской и Брянской областям дальнобойными ракеты ATACMS и Storm Shadow. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил факт атаки. В ответ на агрессию врага ВС РФ 21 ноября нанесли комбинированный удар по военным объектам Украины. В боевых условиях было проведено испытание новейшей системы средней дальности «Орешник». В Пентагоне заявили, что обеспокоены произошедшим, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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