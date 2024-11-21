Зеленский: ВСУ не впервые ударили западным оружием по России

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил использование дальнобойных западных ракет до атаки на Брянскую и Курскую области. Он сделал это заявление в ответ на комментарии российского президента Владимира Путина, по поводу того, что такие действия со стороны Украины являются новым этапом в конфликте.
«Мы уже не в первый раз применяем это оружие», — написал Зеленский в своем Telegram-канале. Это утверждение стало ответом на высказывания Путина, который ранее говорил о новизне применения Украиной дальнобойного оружия.
Кроме того, Зеленский не уточнил, относит ли он к подобным операциям удары по новым регионам России. При атаке на Брянскую и Курскую области ВСУ использовали ATACMS, сообщало Минобороны.
Ранее ВС РФ нанесли удар по военному объекту на Украине с помощью новейшего ракетного комплекса «Орешник». Действия стали ответом на атаку ВСУ на российские территории с помощью западных дальнобойных ракет. 19 ноября Минобороны РФ сообщило, что украинская армия попыталась атаковать Россию американскими ракетами ATACMS. Удар был нацелен на военный объект в Брянской области, противник выпустил шесть ракет.
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