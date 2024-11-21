21 ноября 2024

Зеленский: ВСУ не впервые ударили западным оружием по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский не уточнил, для атаки на какие регионы до этого использовались западные ракеты
Зеленский не уточнил, для атаки на какие регионы до этого использовались западные ракеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил использование дальнобойных западных ракет до атаки на Брянскую и Курскую области. Он сделал это заявление в ответ на комментарии российского президента Владимира Путина, по поводу того, что такие действия со стороны Украины являются новым этапом в конфликте.

«Мы уже не в первый раз применяем это оружие», — написал Зеленский в своем Telegram-канале. Это утверждение стало ответом на высказывания Путина, который ранее говорил о новизне применения Украиной дальнобойного оружия.

Кроме того, Зеленский не уточнил, относит ли он к подобным операциям удары по новым регионам России. При атаке на Брянскую и Курскую области ВСУ использовали ATACMS, сообщало Минобороны.

Ранее ВС РФ нанесли удар по военному объекту на Украине с помощью новейшего ракетного комплекса «Орешник». Действия стали ответом на атаку ВСУ на российские территории с помощью западных дальнобойных ракет. 19 ноября Минобороны РФ сообщило, что украинская армия попыталась атаковать Россию американскими ракетами ATACMS. Удар был нацелен на военный объект в Брянской области, противник выпустил шесть ракет.

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Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил использование дальнобойных западных ракет до атаки на Брянскую и Курскую области. Он сделал это заявление в ответ на комментарии российского президента Владимира Путина, по поводу того, что такие действия со стороны Украины являются новым этапом в конфликте. «Мы уже не в первый раз применяем это оружие», — написал Зеленский в своем Telegram-канале. Это утверждение стало ответом на высказывания Путина, который ранее говорил о новизне применения Украиной дальнобойного оружия. Кроме того, Зеленский не уточнил, относит ли он к подобным операциям удары по новым регионам России. При атаке на Брянскую и Курскую области ВСУ использовали ATACMS, сообщало Минобороны. Ранее ВС РФ нанесли удар по военному объекту на Украине с помощью новейшего ракетного комплекса «Орешник». Действия стали ответом на атаку ВСУ на российские территории с помощью западных дальнобойных ракет. 19 ноября Минобороны РФ сообщило, что украинская армия попыталась атаковать Россию американскими ракетами ATACMS. Удар был нацелен на военный объект в Брянской области, противник выпустил шесть ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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