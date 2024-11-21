Суд арестовал имущество экс-замглавы Петербурга Лавленцева на миллиард рублей

Московский суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Петербурга Владимира Лавленцева на сумму около 1 млрд рублей. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на текст приговора, вынесенного в отношении бывшего чиновника.
«На имущество Лавленцева наложен обеспечительный арест на общую сумму 992 млн 195 тысяч рублей», — говорится в документе, который цитирует ТАСС. Эта мера стала одним из элементов судебного разбирательства по делу о растратах, в котором обвиняется Лавленцев.
Дополнительно в приговоре упоминается арест имущества другого фигуранта дела, Игоря Забирана, на сумму более 400 миллионов рублей. В числе арестованного имущества Лавленцева находятся доли в коммерческих фирмах, земельные участки в Московской и Тверской областях, а также недвижимость в Москве и Подмосковье, включая его личный тир.
Ранее Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения Лавленцеву в виде домашнего ареста. Его подозревают в крупном хищении денег.
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