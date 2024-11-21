21 ноября 2024

Суд арестовал имущество экс-замглавы Петербурга Лавленцева на миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывший чиновник подозревается в хищениях
Бывший чиновник подозревается в хищениях Фото:

Московский суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Петербурга Владимира Лавленцева на сумму около 1 млрд рублей. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на текст приговора, вынесенного в отношении бывшего чиновника.

«На имущество Лавленцева наложен обеспечительный арест на общую сумму 992 млн 195 тысяч рублей», — говорится в документе, который цитирует ТАСС. Эта мера стала одним из элементов судебного разбирательства по делу о растратах, в котором обвиняется Лавленцев.

Дополнительно в приговоре упоминается арест имущества другого фигуранта дела, Игоря Забирана, на сумму более 400 миллионов рублей. В числе арестованного имущества Лавленцева находятся доли в коммерческих фирмах, земельные участки в Московской и Тверской областях, а также недвижимость в Москве и Подмосковье, включая его личный тир.

Ранее Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения Лавленцеву в виде домашнего ареста. Его подозревают в крупном хищении денег.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Петербурга Владимира Лавленцева на сумму около 1 млрд рублей. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на текст приговора, вынесенного в отношении бывшего чиновника. «На имущество Лавленцева наложен обеспечительный арест на общую сумму 992 млн 195 тысяч рублей», — говорится в документе, который цитирует ТАСС. Эта мера стала одним из элементов судебного разбирательства по делу о растратах, в котором обвиняется Лавленцев. Дополнительно в приговоре упоминается арест имущества другого фигуранта дела, Игоря Забирана, на сумму более 400 миллионов рублей. В числе арестованного имущества Лавленцева находятся доли в коммерческих фирмах, земельные участки в Московской и Тверской областях, а также недвижимость в Москве и Подмосковье, включая его личный тир. Ранее Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения Лавленцеву в виде домашнего ареста. Его подозревают в крупном хищении денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...