Над Калужской областью сбили семь БПЛА

На территорию Калужской области запустили семь дронов, все они были успешно сбитыФото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили до семи беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщает губернатор области Владислав Шапша.
«Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Калужской областью [на окраине]», — отметил глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет, как и разрушений. Еще один дрон был сбит в Дзержинском районе.
ВСУ периодические используют беспилотники в атаках на российские регионы, в частности — приграничные. На днях над различными территориями РФ зафиксировали до более 40 БПЛА.
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили до семи беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщает губернатор области Владислав Шапша. «Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Калужской областью [на окраине]», — отметил глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет, как и разрушений. Еще один дрон был сбит в Дзержинском районе. ВСУ периодические используют беспилотники в атаках на российские регионы, в частности — приграничные. На днях над различными территориями РФ зафиксировали до более 40 БПЛА.