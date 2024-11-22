Над Калужской областью сбили семь БПЛА

22 ноября 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

На территорию Калужской области запустили семь дронов, все они были успешно сбиты Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили до семи беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщает губернатор области Владислав Шапша. «Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Калужской областью [на окраине]», — отметил глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет, как и разрушений. Еще один дрон был сбит в Дзержинском районе. ВСУ периодические используют беспилотники в атаках на российские регионы, в частности — приграничные. На днях над различными территориями РФ зафиксировали до более 40 БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили до семи беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщает губернатор области Владислав Шапша. «Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Калужской областью [на окраине]», — отметил глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет, как и разрушений. Еще один дрон был сбит в Дзержинском районе. ВСУ периодические используют беспилотники в атаках на российские регионы, в частности — приграничные. На днях над различными территориями РФ зафиксировали до более 40 БПЛА.