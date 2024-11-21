21 ноября 2024

Медведев прилетел в Свердловскую область, полпред Жога поменял планы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев, по слухам, прибыл ночью Фото:

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, как и анонсировало URA.RU, прилетел в Свердловскую область. Сопровождают его губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. Об этом сообщил его заместитель Борис Кириллов, открывая большой съезд политконсультантов, который прямо сейчас проходит в резиденции окружных властей, передает корреспондент URA.RU.

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Изначально ожидалось, что Жога выступит с приветственной речью. «Как вы знаете, сегодня в регионе работает Дмитрий Анатольевич Медведев, и Артем Владимирович его сопровождает. Просил передать самые добрые слова, выразить благодарность за работу на благо общества», — сказал Кириллов.

Предполагается, что Медведев посетит ряд свердловских оборонных предприятий, включая «Уралвагонзавод». В последний раз в область он приезжал в марте 2023-го.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, как и анонсировало URA.RU, прилетел в Свердловскую область. Сопровождают его губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. Об этом сообщил его заместитель Борис Кириллов, открывая большой съезд политконсультантов, который прямо сейчас проходит в резиденции окружных властей, передает корреспондент URA.RU. Изначально ожидалось, что Жога выступит с приветственной речью. «Как вы знаете, сегодня в регионе работает Дмитрий Анатольевич Медведев, и Артем Владимирович его сопровождает. Просил передать самые добрые слова, выразить благодарность за работу на благо общества», — сказал Кириллов. Предполагается, что Медведев посетит ряд свердловских оборонных предприятий, включая «Уралвагонзавод». В последний раз в область он приезжал в марте 2023-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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