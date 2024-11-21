Житель Тюмени Руслан Ибрагимов стал одним из победителей розыгрыша автомобилей, устроенных блогером Михаилом Литвиным, и получил в подарок спорткар BMW M4. Момент показали в прямом эфире на YouTube-канале «ЛИТВИН». Мужчина чуть было не лишился своего приза, так как долго не отвечал на ночной звонок от блогера.
«Дружище, ты чего в полтретьего ночи мне звонишь? Чуть-чуть разбудил. Я смотрю, мне раз звонок, два звонок, три звонок...», — так отреагировал тюменец, когда ведущие розыгрыша ему дозвонились.
По правилам необходимо было купить энергетик, который выпускает блогер Михаил Литвин, и зарегистрировать каждую банку. Затем данные собрали в один список и рандомно выбрали 10 победителей, одним из которых оказался Руслан Ибрагимов.
Мужчина чуть не лишился права на автомобиль. Эфир шел ночью, и условие было таково, что участники должны были ответить на звонок ведущих за 10 минут, иначе приз переходил другому. Тюменец успел выйти на связь за считанные минуты до конца срока. До этого ему настойчиво звонили, писали и отправляли видео.
Как оказалось, мужчина работает в сфере недвижимости, поэтому изначально ведущие решили пошутить и спросили: могут ли купить VIP-квартиру в центре Тюмени? Тюменец порекомендовал им квартиру площадью в 140 квадратных метров за 85 миллионов рублей. Однако Руслан быстро узнал голос Михаила Литвина и понял, что произошло на самом деле.
Ранее URA.RU писало, что аналогичное авто выиграла жительница Тобольска, 17-летняя Елизавета. Машину блогер передал ей лично.
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