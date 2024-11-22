Появились кадры допроса бойца СВО, убившего пару в Екатеринбурге

Появилось видео с допроса 42-летнего военнослужащего из Кургана Алексея Рыжкова, который зверски убил пару в Екатеринбурге. Кадрами поделилась пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Мужчину уже отправили в СИЗО до 21 января. В ходе заседания суда он сознался в преступлении и попросился в зону спецоперации РФ на Украине. Рыжков уже был судим по статьям 105, 158, 166 УК РФ (убийство, кража, неправомерное завладение автомобилем).
Двойное убийство, в котором сознался Рыжков, произошло в ночь на 21 ноября. По предварительным данным, в квартире на Первомайской обнаружили тела Федотовой и Куйвашева, обоим около 40 лет. У погибшей осталось трое детей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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