Появились кадры допроса бойца СВО, убившего пару в Екатеринбурге

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Допрос Ройзмана. Екатеринбург, заключенные, рука, арест, тюрьма, за решеткой, коробок, прощание, полиция, задержание
Рыжкова отправили в СИЗО до 21 января (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек

Появилось видео с допроса 42-летнего военнослужащего из Кургана Алексея Рыжкова, который зверски убил пару в Екатеринбурге. Кадрами поделилась пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Мужчину уже отправили в СИЗО до 21 января. В ходе заседания суда он сознался в преступлении и попросился в зону спецоперации РФ на Украине. Рыжков уже был судим по статьям 105, 158, 166 УК РФ (убийство, кража, неправомерное завладение автомобилем).

Двойное убийство, в котором сознался Рыжков, произошло в ночь на 21 ноября. По предварительным данным, в квартире на Первомайской обнаружили тела Федотовой и Куйвашева, обоим около 40 лет. У погибшей осталось трое детей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Появилось видео с допроса 42-летнего военнослужащего из Кургана Алексея Рыжкова, который зверски убил пару в Екатеринбурге. Кадрами поделилась пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Мужчину уже отправили в СИЗО до 21 января. В ходе заседания суда он сознался в преступлении и попросился в зону спецоперации РФ на Украине. Рыжков уже был судим по статьям 105, 158, 166 УК РФ (убийство, кража, неправомерное завладение автомобилем). Двойное убийство, в котором сознался Рыжков, произошло в ночь на 21 ноября. По предварительным данным, в квартире на Первомайской обнаружили тела Федотовой и Куйвашева, обоим около 40 лет. У погибшей осталось трое детей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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