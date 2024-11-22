В метро Петербурга на рельсы упал человек

В Санкт-Петербурге пассажир упал на рельсы метро на станции «Приморская». В результате инцидента движение поездов на участке от станции «Василеостровская» до «Беговой» было временно остановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.
«Движение осуществляется на участке от станции „Рыбацкое“ до станции „Василеостровская“. Вестибюли станций „Приморская“, „Беговая“, „Зенит“ закрыты на вход», — говорится в сообщении. Его приводит «Комсомольская правда». На данный момент состояние пострадавшего остается неизвестным. После расследования обстоятельств произошедшего движение поездов планируют возобновить.
Ранее в Петербурге также было приостановлено движение метро из-за 33-летнего пранкера по имени Андрей. Мужчина уронил свой кошелек на рельсы, после чего прыгнул за ним и направился в тоннель. Инцидент произошел между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского-2».
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