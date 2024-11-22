Медведев: страны НАТО уже в полной мере включились в конфликт на Украине

Страны НАТО уже в полной мере участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что именно они управляют действиями западных ракет, которые Киев запускает по территории РФ.
«Государства НАТО по сути в полной мере включились в конфликт на Украине. Они дают цели на территории России, управляют действиями ракет западного производства», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Видео опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что все, кто нагнетает военную истерию вокруг Украины, должны помнить, что Россия обязательно ответит.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел глобальный характер после ударов западных дальнобойных ракет по российским регионам. Он отметил, что в атаке могли быть задействованы специалисты тех стран, где изготавливалось вооружение. По этой причине Россия оставляет за собой право наносить удары по военным объектам тех стран, которые применяют свое оружие против нее.
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