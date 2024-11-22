Уникальная природа Ямала и, для многих экзотический, быт народов Крайнего Севера, часто становятся объектом пристального внимания кинематографистов. За последнее десятилетие, на эти и другие факторы обращают внимание не только документалисты, но и авторы художественных фильмов. О пяти кинополотнах, снятых на территории округа — в материале URA.RU.
Фестивальное кино
Режиссер Владимир Тумаев снял два художественных фильма, в основу которых легли будни ненецкого народа. Его первая работа — «Белый ягель»»» вышла на российские экраны в 2014 году. Фильм был представлен на Московском международном фестивале и получил приз зрительских симпатий.
«Тема жизни северных народов возникла случайно. Однажды кинорежиссер Владимир Меньшов, показал мне сценарий „Белого ягеля“. Этот фильм ему предложили снять в качестве режиссера. „Посмотри, если понравится — снимай“, — сказал он. Сценарий был написан Валерием Бакировым по одноименной повести известной ненецкой писательницы Анны Неркаги», — позже рассказывал Тумаев журналистам.
Фильм рассказывает о судьбе ненецкого юноши — Алешки, который с детства был влюблен в девушку Анико. Но после обучения в школе-интернате, Алешка вернулся в тундру, чтобы помогать матери вести традиционный образ жизни, а девушка осталась в крупном поселке. Мать же, понимая, что сыну нужна супруга, находит ее в соседнем роде и убеждает Алешку жениться. Но парень хранит верность давней подруге, и упорно не желает осуществить супружеский долг. Анико приезжает на похороны своей матери, и встреча возбуждает все чувства романтика-ненца, но дальше поцелуев дело не заходит, а позже девушка возвращается в поселок. Жена Алешки, видя полное пренебрежение, решает вернуться к матери, но в пути на нее нападает волк. Случайно оказавшийся рядом запивший муж убивает волка, и согревает жену своим телом.
Второй фильм режиссера — «Очаг» (2022 год), полностью посвящен ненецким женщинам. Это совершенно независимая история о возвращении молодой женщины в тундру из города.
«Реальная жизнь стала фоном для каждой сцены. Мне понадобились актеры, игра которых бы не выглядела бы театральной на фоне реальных событий. Те оленеводы, которые смогли естественно держаться перед камерой, и стали актерами в игровом фильме», — говорил режиссер журналистам.
Основной посыл фильма заключается во всемерной поддержке выбора молодых людей жить и работать на земле своих предков. Получив образование, они возвращаются из городов в тундру, которая благосклонно принимает их.
Фильм также призван передать красоту природы и гармонию жизни на Ямале, чтобы изменить стереотипы восприятия края только как источника нефти и газа. Локацией для съемок послужила Яр-Салинская тундра, в районе поймы реки Юрибей.
Сказочное кино
Сестра актера и режиссера Федора Бондарчука — Наталья Бондарчук снимала на Ямале сказочную историю. Ее фильм «Тайна Снежной королевы», помимо оригинальной сказки, имеет отсылки к мифам народов Севера.
По сюжету фильма, Герда вместе со своим северным олененком Ялькой, отправляется в путешествие на поиски своего брата Кая, которого увезла Снежная королева в Ледяное королевство. Под защитой огня отваги и любви, горящего в ее душе, девочка переживает волшебные и опасные приключения на пути к дворцу Снежной королевы и спасает брата. В пути Герде помогают и препятствуют не только известные герои, но и северные духи.
«Этот вариант сказки написала лично я и она вся построена на легендах северных народов. Мне вообще интересно все у них — и обряды, и уклад жизни. Они ведь никогда себе не изменяли. Как жили сотни лет назад, так живут и сегодня. Что-то случится с Землей, они не выживут. Потому что они практически не связаны с так называемой цивилизацией», — говорила Наталья Бондарчук, отвечая на вопросы интервьюеров.
Роль Снежной королевы в сказке исполнила актриса Анна Снаткина. В фильме снялись Дмитрий Харатьян, Василий Лановой, Игорь Петренко и другие актеры.
Мистический триллер
Много можно почерпнуть у коренного населения. Иногда, этнографический фильм превращается в мистическую историю. Так произошло со сценарием фильма «Цинга», который в процессе кинопроизводства превратился в картину «Она тебя любит».
«Цинга» — это, по сути, такая универсальная история человеческого преодоления. Она рассказывает про любую из многочисленных зависимостей, который существуют, — делился авторским замыслом режиссер Владимир Головнев с URA.RU.
Аннотация фильма звучит так. Полярный Урал, глухое криволесье — здесь правят языческие боги и древние поверья. Послушник Федор сопровождает Отца Петра по кочевым стойбищам с официальной миссией — убедить оленеводов принять Таинство Крещения. Но путникам здесь не рады. Зримое здесь совсем не то, чем кажется. Хватит ли сил молодому послушнику решиться на рискованную сделку, познать тайны заполярного мира, научиться выживать и стать северным человеком?
Идея ленты возникла из детских воспоминаний режиссера, который бывал на Ямале еще ребенком, в составе этнографических экспедиций. Его брал с собой отец — этнограф, преподаватель, а ныне директор музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (более известного, как Кунсткамера) в Санкт-Петербурге Андрей Головнев.
Фильм был снят в окрестностях Лабытнанги. Главную роль сыграл актер Никита Ефремов.
«Иногда кадр диктует сценарий, иногда сцену диктует то, что вокруг. Здесь все настолько натуралистично, что некоторые сцены и жанр фильма трансформируются под то, что мы видим — такая красота происходящего», — рассказывал актер корреспонденту агентства.
Фильм был снят Свердловской киностудией, при поддержке Министерства культуры РФ и правительства ЯНАО. Премьера запланирована на 2025 год.
Комедийные сериалы
В Салехарде сняли серию комедийного сериала «Полярный», главную роль в котором играет Михаил Пореченков. По сюжету сезона, герою, известному как Витя Мясник, придется расхлебывать очередную порцию неприятностей, которые одолевают его не только в делах, но и в личной жизни. Алчные враги, вновь приехавшая погостить теща и глобальные трудности Полярного — это лишь верхушка айсберга. Теперь герою придется еще и вступить в единоборство с китайской мафией. В этом вопросе он найдет поддержку в лице Лю Чжан — представительницы Министерства общественной безопасности Поднебесной. Девушка трудится в провинциальном российском городке под прикрытием.
Премьера четвертого сезона состоится 2 декабря на канале ТНТ. Ямальцы увидят не только приключения героя, но и узнают улицы окружной столицы.
Ямал умеет удивить. Живописные виды уникальной природы, самобытные легенды народов Севера, близость к центральной части страны - все это привлекало, и, скорее всего не раз еще привлечет режиссеров, работающих в самых разных жанрах.
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