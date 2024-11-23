Песков объявил о реальном росте зарплат в России

В России растут реальные зарплаты граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав цифру в 15%.
«Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%», — сказал Песков РИА Новости.
По его данным, растет именно реальная зарплата (определяет покупательную способность, — прим.ред.), а не номинальная (конкретная денежная сумма). Речь идет обо всех регионах, включая те, где идут военные действия.
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