Песков объявил о реальном росте зарплат в России

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У россиян выросли реальные зарплаты на 15%
У россиян выросли реальные зарплаты на 15% Фото:

В России растут реальные зарплаты граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав цифру в 15%.

«Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%», — сказал Песков РИА Новости.

По его данным, растет именно реальная зарплата (определяет покупательную способность, — прим.ред.), а не номинальная (конкретная денежная сумма). Речь идет обо всех регионах, включая те, где идут военные действия. 

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В России растут реальные зарплаты граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав цифру в 15%. «Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%», — сказал Песков РИА Новости. По его данным, растет именно реальная зарплата (определяет покупательную способность, — прим.ред.), а не номинальная (конкретная денежная сумма). Речь идет обо всех регионах, включая те, где идут военные действия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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