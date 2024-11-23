Газпромовские карты UnionPay перестали работать в Турции

Банки Турции прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных российским Газпромбанком. Эту информацию сообщают корреспонденты ТАСС.
«Клиенты, пытающиеся снять наличные, сталкиваются с уведомлениями о технической ошибке или о том, что данная карта не поддерживается банком. В некоторых случаях банкоматы также информируют о том, что банк не одобряет транзакции с данной картой», — передает ТАСС.
Отмечается, что проблемы с обслуживанием карт зарегистрированы как в банкоматах государственных банков, так и в частных финансовых учреждениях Турции, включая банки с иностранным капиталом. Отказ от обслуживания затрагивает как корпоративные, так и личные карты Газпромбанка, оснащенные системой UnionPay.
Ранее Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. После этого Газпромбанк предупредил своих клиентов о проблемах с Union Pay за границей, передает телеканал 360.
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