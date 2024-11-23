Газпромовские карты UnionPay перестали работать в Турции

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Проблемы с обслуживанием карт зарегистрированы как в государственных банков, так и в частных
Проблемы с обслуживанием карт зарегистрированы как в государственных банков, так и в частных Фото:

Банки Турции прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных российским Газпромбанком. Эту информацию сообщают корреспонденты ТАСС.

«Клиенты, пытающиеся снять наличные, сталкиваются с уведомлениями о технической ошибке или о том, что данная карта не поддерживается банком. В некоторых случаях банкоматы также информируют о том, что банк не одобряет транзакции с данной картой», — передает ТАСС.

Отмечается, что проблемы с обслуживанием карт зарегистрированы как в банкоматах государственных банков, так и в частных финансовых учреждениях Турции, включая банки с иностранным капиталом. Отказ от обслуживания затрагивает как корпоративные, так и личные карты Газпромбанка, оснащенные системой UnionPay.

Ранее Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. После этого Газпромбанк предупредил своих клиентов о проблемах с Union Pay за границей, передает телеканал 360.

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Банки Турции прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных российским Газпромбанком. Эту информацию сообщают корреспонденты ТАСС. «Клиенты, пытающиеся снять наличные, сталкиваются с уведомлениями о технической ошибке или о том, что данная карта не поддерживается банком. В некоторых случаях банкоматы также информируют о том, что банк не одобряет транзакции с данной картой», — передает ТАСС. Отмечается, что проблемы с обслуживанием карт зарегистрированы как в банкоматах государственных банков, так и в частных финансовых учреждениях Турции, включая банки с иностранным капиталом. Отказ от обслуживания затрагивает как корпоративные, так и личные карты Газпромбанка, оснащенные системой UnionPay. Ранее Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. После этого Газпромбанк предупредил своих клиентов о проблемах с Union Pay за границей, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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