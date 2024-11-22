Автомобиль выкатился на дорогу
На площади имени Ленина в Кургане автомобиль выкатился на проезжую часть. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«На площади кто-то оставил машину на нейтралке. Она выкатилась на дорогу», — рассказали курганцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом пользователи написали, что такое и на том же месте якобы происходит уже во второй раз за год.
Сообщалось, что на перекрестке улиц Пролетарская и Советская в центре Кургана столкнулись два автомобиля. На месте происшествия работали спасатели МЧС России и сотрудники скорой помощи.
Автомобиль выкатился на дорогу в центре Кургана
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!