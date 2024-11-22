22 ноября 2024

В центре Кургана оставленный автомобиль выкатился на дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль выкатился на дорогу Фото:

На площади имени Ленина в Кургане автомобиль выкатился на проезжую часть. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«На площади кто-то оставил машину на нейтралке. Она выкатилась на дорогу», — рассказали курганцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом пользователи написали, что такое и на том же месте якобы происходит уже во второй раз за год.

Сообщалось, что на перекрестке улиц Пролетарская и Советская в центре Кургана столкнулись два автомобиля. На месте происшествия работали спасатели МЧС России и сотрудники скорой помощи.

Автомобиль выкатился на дорогу в центре Кургана
Автомобиль выкатился на дорогу в центре Кургана

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На площади имени Ленина в Кургане автомобиль выкатился на проезжую часть. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «На площади кто-то оставил машину на нейтралке. Она выкатилась на дорогу», — рассказали курганцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом пользователи написали, что такое и на том же месте якобы происходит уже во второй раз за год. Сообщалось, что на перекрестке улиц Пролетарская и Советская в центре Кургана столкнулись два автомобиля. На месте происшествия работали спасатели МЧС России и сотрудники скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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