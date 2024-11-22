Общество В центре Кургана оставленный автомобиль выкатился на дорогу. Фото 23 ноября 2024 в 15:47 Размер текста - 17 + Автомобиль выкатился на дорогу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На площади имени Ленина в Кургане автомобиль выкатился на проезжую часть. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «На площади кто-то оставил машину на нейтралке. Она выкатилась на дорогу», — рассказали курганцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом пользователи написали, что такое и на том же месте якобы происходит уже во второй раз за год. Сообщалось, что на перекрестке улиц Пролетарская и Советская в центре Кургана столкнулись два автомобиля. На месте происшествия работали спасатели МЧС России и сотрудники скорой помощи. Автомобиль выкатился на дорогу в центре Кургана «ЧП Курган», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На площади имени Ленина в Кургане автомобиль выкатился на проезжую часть. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «На площади кто-то оставил машину на нейтралке. Она выкатилась на дорогу», — рассказали курганцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом пользователи написали, что такое и на том же месте якобы происходит уже во второй раз за год. Сообщалось, что на перекрестке улиц Пролетарская и Советская в центре Кургана столкнулись два автомобиля. На месте происшествия работали спасатели МЧС России и сотрудники скорой помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям