Песков объяснил, почему Кремль не любит западных журналистов

Песков: Кремль работает со СМИ, которые анализируют ситуацию со всех сторон
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что Кремль работает с теми западными журналистами, которые освещают ситуацию со всех сторон
Дмитрий Песков заявил, что Кремль работает с теми западными журналистами, которые освещают ситуацию со всех сторон Фото:

В западной прессе, несмотря на распространение фейков, остаются журналисты, стремящиеся к объективному анализу ситуации во всех сторон. С ними Россия продолжает сотрудничество, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но сейчас мы это (то, как СМИ Запада публикуют много заказных материалов и фейков — прим.ред. URA.RU) видим своим невооруженным взглядом... Хотя есть на Западе журналисты, которые пытаются со всех сторон анализировать ситуацию, они, конечно, вызывают уважение, и мы работаем с такой прессой, чтобы дать информацию из первых рук», — отметил Песков в беседе с РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул изменения в подходах западных СМИ за последние годы, указав на увеличение количества заказных материалов и фейков даже в самых крупных и уважаемых изданиях. По его словам, несколько лет назад в такую ситуацию было бы сложно поверить, однако сейчас это стало правдой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на Западе нет свободы слова, что показали события последних лет. Тогда же он подчеркнул, что все-таки в западных СМИ встречаются журналисты, которые стараются многосторонне рассматривать проблемы.

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В западной прессе, несмотря на распространение фейков, остаются журналисты, стремящиеся к объективному анализу ситуации во всех сторон. С ними Россия продолжает сотрудничество, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Но сейчас мы это (то, как СМИ Запада публикуют много заказных материалов и фейков — прим.ред. URA.RU) видим своим невооруженным взглядом... Хотя есть на Западе журналисты, которые пытаются со всех сторон анализировать ситуацию, они, конечно, вызывают уважение, и мы работаем с такой прессой, чтобы дать информацию из первых рук», — отметил Песков в беседе с РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул изменения в подходах западных СМИ за последние годы, указав на увеличение количества заказных материалов и фейков даже в самых крупных и уважаемых изданиях. По его словам, несколько лет назад в такую ситуацию было бы сложно поверить, однако сейчас это стало правдой. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на Западе нет свободы слова, что показали события последних лет. Тогда же он подчеркнул, что все-таки в западных СМИ встречаются журналисты, которые стараются многосторонне рассматривать проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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