В западной прессе, несмотря на распространение фейков, остаются журналисты, стремящиеся к объективному анализу ситуации во всех сторон. С ними Россия продолжает сотрудничество, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Но сейчас мы это (то, как СМИ Запада публикуют много заказных материалов и фейков — прим.ред. URA.RU) видим своим невооруженным взглядом... Хотя есть на Западе журналисты, которые пытаются со всех сторон анализировать ситуацию, они, конечно, вызывают уважение, и мы работаем с такой прессой, чтобы дать информацию из первых рук», — отметил Песков в беседе с РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул изменения в подходах западных СМИ за последние годы, указав на увеличение количества заказных материалов и фейков даже в самых крупных и уважаемых изданиях. По его словам, несколько лет назад в такую ситуацию было бы сложно поверить, однако сейчас это стало правдой.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на Западе нет свободы слова, что показали события последних лет. Тогда же он подчеркнул, что все-таки в западных СМИ встречаются журналисты, которые стараются многосторонне рассматривать проблемы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.