Многодетная семья из Челнов назовет своего 15-го ребенка в честь российской ракеты, напугавшей Запад

Семья из Набережных Челнов хочет назвать своего 15-го ребенка в честь «Орешника»
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Семья из Челнов хочет назвать своего ребенка в честь ракеты «Орешник» ради спасения планеты
Семья из Челнов хочет назвать своего ребенка в честь ракеты «Орешник» ради спасения планеты Фото:

Многодетная семья из Набережных Челнов, уже имеющая 14 детей, рассматривает возможность назвать своего 15-го ребенка в честь ракеты «Орешник». Об этом сообщил глава семейства Владимир Сухов.

«Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости <...> А что касается нашего защитника „Орешника“, мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации», — заявил Сухов в интервью «Газете.Ru». 

В прошлом году семья привлекла внимание общественности, назвав свою дочь Россией-Святосией-Святороссией из-за глубокой любви к стране. На данный момент у Владимира Сухова 14 детей. 

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что испытания новейшей системы средней дальности «Орешник» прошли успешно. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, западные страны выразили обеспокоенность в связи с появлением новой российской ракетной системы «Орешник», так как ее мощность сопоставима с ядерной.

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Многодетная семья из Набережных Челнов, уже имеющая 14 детей, рассматривает возможность назвать своего 15-го ребенка в честь ракеты «Орешник». Об этом сообщил глава семейства Владимир Сухов. «Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости <...> А что касается нашего защитника „Орешника“, мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации», — заявил Сухов в интервью «Газете.Ru».  В прошлом году семья привлекла внимание общественности, назвав свою дочь Россией-Святосией-Святороссией из-за глубокой любви к стране. На данный момент у Владимира Сухова 14 детей.  Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что испытания новейшей системы средней дальности «Орешник» прошли успешно. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, западные страны выразили обеспокоенность в связи с появлением новой российской ракетной системы «Орешник», так как ее мощность сопоставима с ядерной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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