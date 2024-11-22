«Они ошарашены»: военэксперт рассказал, чем «Орешник» напугал Запад

Военный эксперт Дандыкин: ракета «Орешник» по мощности соответствует ядерной
© Служба новостей «URA.RU»
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Ракета «Орешник» по мощности соответствует ядерной, заявил эксперт
Ракета «Орешник» по мощности соответствует ядерной, заявил эксперт Фото:

Причина, по которой многие на Западе испугались новейшей российской ракетной системы «Орешник» в том, что ее мощность соответствует ядерной. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«По своим характеристикам, помимо того, что ядерное оружие — это радиация, это все остальное, оно по мощности соответствует... Я думаю, что сейчас очень многие враги и те, которые за океаном неприятели, и все в Киеве, они, в общем-то, ошарашены», — заявил Дандыкин. Его слова приводит Life.ru.

Он также отметил, что это не межконтинентальная ракета, как утверждалось ранее, а ее дальность составляет около тысячи километров. А президент РФ Владимир Путин заявлял, что «Орешник» атакует цели со скоростью 10 махов, это 2,5 — 3 километра в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что в онлайн-энциклопедии «Википедия» появились материалы о новейшей российской ракетной системе «Орешник». У некоторых пользователей публикация вызвала негодование, и они призвали ее удалить.

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Причина, по которой многие на Западе испугались новейшей российской ракетной системы «Орешник» в том, что ее мощность соответствует ядерной. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. «По своим характеристикам, помимо того, что ядерное оружие — это радиация, это все остальное, оно по мощности соответствует... Я думаю, что сейчас очень многие враги и те, которые за океаном неприятели, и все в Киеве, они, в общем-то, ошарашены», — заявил Дандыкин. Его слова приводит Life.ru. Он также отметил, что это не межконтинентальная ракета, как утверждалось ранее, а ее дальность составляет около тысячи километров. А президент РФ Владимир Путин заявлял, что «Орешник» атакует цели со скоростью 10 махов, это 2,5 — 3 километра в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в онлайн-энциклопедии «Википедия» появились материалы о новейшей российской ракетной системе «Орешник». У некоторых пользователей публикация вызвала негодование, и они призвали ее удалить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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