«Они ошарашены»: военэксперт рассказал, чем «Орешник» напугал Запад

Причина, по которой многие на Западе испугались новейшей российской ракетной системы «Орешник» в том, что ее мощность соответствует ядерной. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
«По своим характеристикам, помимо того, что ядерное оружие — это радиация, это все остальное, оно по мощности соответствует... Я думаю, что сейчас очень многие враги и те, которые за океаном неприятели, и все в Киеве, они, в общем-то, ошарашены», — заявил Дандыкин. Его слова приводит Life.ru.
Он также отметил, что это не межконтинентальная ракета, как утверждалось ранее, а ее дальность составляет около тысячи километров. А президент РФ Владимир Путин заявлял, что «Орешник» атакует цели со скоростью 10 махов, это 2,5 — 3 километра в секунду.
Ранее URA.RU сообщало, что в онлайн-энциклопедии «Википедия» появились материалы о новейшей российской ракетной системе «Орешник». У некоторых пользователей публикация вызвала негодование, и они призвали ее удалить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.