22 ноября 2024

Владельцы пермских отелей рассказали о последствиях туристического налога

Из-за туристического налога проживание в отелях Перми станет дороже
© Служба новостей «URA.RU»
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Ставка туристического налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах
Ставка туристического налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах Фото:

Владельцы пермских отелей заявили, что гостиничный бизнес Пермского края не готов к введению туристического налога, а повышение цен негативно скажется на рентабельности бизнеса. Об этом представители сферы рассказали РБК Пермь.

«Как будут внедрять туристический налог — не понятно. В любом случае он будет включаться в стоимость проживания. Отели столкнутся с сильным увеличением налоговой нагрузки, что может негативно отразиться на рентабельности бизнеса. Мы с другими представителями отрасли в регионе очень обеспокоены введением данного налога», — цитирует РБК.

Ранее стало известно, что туристический налог с 2025 года решили ввести власти Перми и Кунгурского муниципального округа. В обоих случаях ставка налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах.

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Владельцы пермских отелей заявили, что гостиничный бизнес Пермского края не готов к введению туристического налога, а повышение цен негативно скажется на рентабельности бизнеса. Об этом представители сферы рассказали РБК Пермь. «Как будут внедрять туристический налог — не понятно. В любом случае он будет включаться в стоимость проживания. Отели столкнутся с сильным увеличением налоговой нагрузки, что может негативно отразиться на рентабельности бизнеса. Мы с другими представителями отрасли в регионе очень обеспокоены введением данного налога», — цитирует РБК. Ранее стало известно, что туристический налог с 2025 года решили ввести власти Перми и Кунгурского муниципального округа. В обоих случаях ставка налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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