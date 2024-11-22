Владельцы пермских отелей рассказали о последствиях туристического налога

Владельцы пермских отелей заявили, что гостиничный бизнес Пермского края не готов к введению туристического налога, а повышение цен негативно скажется на рентабельности бизнеса. Об этом представители сферы рассказали РБК Пермь.
«Как будут внедрять туристический налог — не понятно. В любом случае он будет включаться в стоимость проживания. Отели столкнутся с сильным увеличением налоговой нагрузки, что может негативно отразиться на рентабельности бизнеса. Мы с другими представителями отрасли в регионе очень обеспокоены введением данного налога», — цитирует РБК.
Ранее стало известно, что туристический налог с 2025 года решили ввести власти Перми и Кунгурского муниципального округа. В обоих случаях ставка налога составит 1% от стоимости проживания в гостиницах.
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