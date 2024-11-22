Футбольный клуб «Урал» выиграл у владикавказской «Алании» в Грозном, впервые одержав три победы подряд в этом сезоне «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Игра завершилась со счетом 0:1. Матч прошел на стадионе имени Султана Билимхаева. Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ».
В первом тайме «Урал» нанес единственный удар в створ, и он стал голевым. На 10-й минуте форвард уральцев Мартин Секулич получил мяч на ногу в штрафной соперника и пробил под «девятку». Второй тайм прошел без забитых голов.
После 20 встреч ФК «Урал» находится на третьем месте в чемпионате с 36 очками. А «Алания» расположилась на предпоследней строчке в таблице Первой лиги — 18 очков.
В прошлом матче «шмели» обыграли красноярский «Енисей» в Екатеринбурге со счетом 4:3. Екатеринбуржцы взяли у них реванш за самое крупное поражение самое крупное поражение в сезоне 2024/25. Также это третья подряд победа для нового главного тренера «Урала» Олега Шатова, которого назначили 6 ноября на замену Евгения Аверьянова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!