22 ноября 2024

ФК «Урал» одержал третью победу подряд в вотчине Кадырова. Видео

ФК «Урал» победил «Аланию», впервые одержав три победы подряд в Первой лиге
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ФК «Урал» находится на третьей строчке в Первой лиге (архивное фото)
ФК «Урал» находится на третьей строчке в Первой лиге (архивное фото) Фото:

Футбольный клуб «Урал» выиграл у владикавказской «Алании» в Грозном, впервые одержав три победы подряд в этом сезоне «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Игра завершилась со счетом 0:1. Матч прошел на стадионе имени Султана Билимхаева. Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ».

В первом тайме «Урал» нанес единственный удар в створ, и он стал голевым. На 10-й минуте форвард уральцев Мартин Секулич получил мяч на ногу в штрафной соперника и пробил под «девятку». Второй тайм прошел без забитых голов.

После 20 встреч ФК «Урал» находится на третьем месте в чемпионате с 36 очками. А «Алания» расположилась на предпоследней строчке в таблице Первой лиги — 18 очков.

В прошлом матче «шмели» обыграли красноярский «Енисей» в Екатеринбурге со счетом 4:3. Екатеринбуржцы взяли у них реванш за самое крупное поражение самое крупное поражение в сезоне 2024/25. Также это третья подряд победа для нового главного тренера «Урала» Олега Шатова, которого назначили 6 ноября на замену Евгения Аверьянова.

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Футбольный клуб «Урал» выиграл у владикавказской «Алании» в Грозном, впервые одержав три победы подряд в этом сезоне «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Игра завершилась со счетом 0:1. Матч прошел на стадионе имени Султана Билимхаева. Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ». В первом тайме «Урал» нанес единственный удар в створ, и он стал голевым. На 10-й минуте форвард уральцев Мартин Секулич получил мяч на ногу в штрафной соперника и пробил под «девятку». Второй тайм прошел без забитых голов. После 20 встреч ФК «Урал» находится на третьем месте в чемпионате с 36 очками. А «Алания» расположилась на предпоследней строчке в таблице Первой лиги — 18 очков. В прошлом матче «шмели» обыграли красноярский «Енисей» в Екатеринбурге со счетом 4:3. Екатеринбуржцы взяли у них реванш за самое крупное поражение самое крупное поражение в сезоне 2024/25. Также это третья подряд победа для нового главного тренера «Урала» Олега Шатова, которого назначили 6 ноября на замену Евгения Аверьянова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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