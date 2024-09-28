ФК «Урал» потерпел самое крупное поражение в сезоне Первой лиги

ФК «Урал» проиграл «Енисею» в гостях со счетом 0:3

29 сентября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

«Урал» пропустил два гола в первом тайме (архивное фото) Фото: Александр Стародумов © URA.RU Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» потерпел самое крупное поражение в «Мелбет Первой лиге» (бывшая ФНЛ) этого сезона. «Шмели» проиграли «Енисею» в Красноярске со счетом 3:0. Матч прошел на «Центральном стадионе имени Ленинского комсомола». Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ». В первом тайме «Енисей» отличился дважды. Сначала на 20-й минуте полузащитник Александр Ломакин дальним ударом отправил мяч в противоположный от себя угол ворот соперника. Через 12 минут форвард хозяев Максим Савельев головой удвоил разницу. Во втором тайме третий гол забил защитник Александр Масловский, завершив длинную комбинацию своей команды. «Шмели» не смогли ничего противопоставить «Енисею» на протяжении почти всей игры. После 12 туров «Урал» находится на втором месте в чемпионате с 21 очком. Столько же баллов имеет московское «Торпедо», у которого есть матч в запасе. Если оно его выиграет, то уральский клуб опустится на третью строчку. Ранее ФК «Урал» проигрывал дважды в сезоне 2024/25 Первой лиги. В третьем туре «Черноморец» на своем поле отыгрался с 0:1 и вырвал победу у екатеринбуржцев со счетом 3:2. Через семь игр «Шмели» проиграли тульскому «Арсеналу» в борьбе за первую строчку чемпионата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» потерпел самое крупное поражение в «Мелбет Первой лиге» (бывшая ФНЛ) этого сезона. «Шмели» проиграли «Енисею» в Красноярске со счетом 3:0. Матч прошел на «Центральном стадионе имени Ленинского комсомола». Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ». В первом тайме «Енисей» отличился дважды. Сначала на 20-й минуте полузащитник Александр Ломакин дальним ударом отправил мяч в противоположный от себя угол ворот соперника. Через 12 минут форвард хозяев Максим Савельев головой удвоил разницу. Во втором тайме третий гол забил защитник Александр Масловский, завершив длинную комбинацию своей команды. «Шмели» не смогли ничего противопоставить «Енисею» на протяжении почти всей игры. После 12 туров «Урал» находится на втором месте в чемпионате с 21 очком. Столько же баллов имеет московское «Торпедо», у которого есть матч в запасе. Если оно его выиграет, то уральский клуб опустится на третью строчку. Ранее ФК «Урал» проигрывал дважды в сезоне 2024/25 Первой лиги. В третьем туре «Черноморец» на своем поле отыгрался с 0:1 и вырвал победу у екатеринбуржцев со счетом 3:2. Через семь игр «Шмели» проиграли тульскому «Арсеналу» в борьбе за первую строчку чемпионата.