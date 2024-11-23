Источник РБК раскрыл, почему уволили генерала Анашкина

Генерал-полковник Геннадий Анашкин был снят с должности командующего группировкой войск «Юг». Смена на этом посту описывается как часть плановой ротации, сообщает на источник РБК, знакомый с кадровыми перестановками.
«Анашкин — заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт — воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая и миротворческие», — отметил источник РБК в Минобороны России. Он подтвердил, что решение о снятии Анашкина является частью плановой ротации.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил о вероятной отставке генерал-полковника Геннадия Анашкина с поста командующего группировкой войск «Юг». По его словам, это решение могло быть обусловлено текущей обстановкой на фронтовых линиях.
Геннадий Анашкин родился 17 декабря 1968 года в тогда еще Куйбышеве, сегодня известном как Самара. С августа 2012 года до августа 2014 года он руководил 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой. В период его командования, бригада активно участвовала во Второй чеченской войне и военных действиях в районе Иловайска в августе 2014 года. В дальнейшем бригада приняла участие в спецоперации на территории Украины.
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