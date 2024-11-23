Генерала Анашкина сняли с должности командующего группировкой войск «Юг»: что о нем известно

Генерала Анашкина сняли с должности командующего группировкой войск «Юг»

24 ноября 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ отставку Анашкина не комментируют Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерала-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности командующего группировкой войск «Юг». Уроженец Самары имеет боевой опыт и участвовал в различных операциях, включая миротворческие. Ранее военкоры упоминали о возможном уходе Анашкина, связывая это с текущей обстановкой на фронте. При этом СМИ называют его отставку плановой ротацией. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Что известно об увольнении Анашкина Генерал-полковник Геннадий Анашкин был освобожден от занимаемой должности командующего группировкой войск «Юг» в рамках плановой ротации. Об этом рассказал источник РБК, знакомый с кадровыми перестановками. «Анашкин — заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт — воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая и миротворческие», — отметил источник РБК в Минобороны России. Военкоры предположили, что кадровое решение могло быть следствием возникшей ситуации на фронте Фото: Сергей Русанов © URA.RU При этом военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что решение о снятии Анашкина могло быть связано с какой-то ситуацией на одном из направлений. Между тем, никаких официальных заявлений по поводу отставки генерала-полковника не было. Ни о его назначении на должность командующего группировкой войск «Юг», ни о увольнении Минобороны РФ не объявляло. Биография Геннадий Анашкин родился в декабре 1968 года в Куйбышеве, который сегодня известен как Самара. С 1986 года он обучался в Куйбышевском авиационном институте. В 1987 году был призван в Советскую армию, где служил в разведывательном мотострелковом батальоне, дислоцированном в Германии. С декабря 1999 года по август 2000 года командовал парашютно-десантным батальоном в составе миротворческих сил в Боснии и Герцеговине. Анашкин также в составе сводных подразделений принимал участие в боевых действиях во время Первой и Второй чеченских войн. С августа 2014 года он занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, а с июля 2017 года — заместителя командующего 8-й гвардейской армией того же округа. С сентября 2021 года по январь 2022 года Анашкин был командующим воинским формированием Вооруженных Сил России в Нагорном Карабахе. В 2023 году возглавил 8-ю гвардейскую армию Южного военного округа. Награды Геннадий Анашкин удостоен звания Героя Российской Федерации и награжден медалью «Золотая Звезда» в 2008 году. В 2023 году он получил звание генерал-полковника. Также был отмечен рядом государственных наград: орденами «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней с мечами, а также орденами Александра Невского, Кутузова. Служба генерала-полковника отмечена рядом государственных наград Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ему присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами. Также, среди прочих наград, в послужном списке Анашкина медаль «За отвагу» и Суворова в 2000 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерала-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности командующего группировкой войск «Юг». Уроженец Самары имеет боевой опыт и участвовал в различных операциях, включая миротворческие. Ранее военкоры упоминали о возможном уходе Анашкина, связывая это с текущей обстановкой на фронте. При этом СМИ называют его отставку плановой ротацией. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Генерал-полковник Геннадий Анашкин был освобожден от занимаемой должности командующего группировкой войск «Юг» в рамках плановой ротации. Об этом рассказал источник РБК, знакомый с кадровыми перестановками. «Анашкин — заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт — воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая и миротворческие», — отметил источник РБК в Минобороны России. При этом военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что решение о снятии Анашкина могло быть связано с какой-то ситуацией на одном из направлений. Между тем, никаких официальных заявлений по поводу отставки генерала-полковника не было. Ни о его назначении на должность командующего группировкой войск «Юг», ни о увольнении Минобороны РФ не объявляло. Геннадий Анашкин родился в декабре 1968 года в Куйбышеве, который сегодня известен как Самара. С 1986 года он обучался в Куйбышевском авиационном институте. В 1987 году был призван в Советскую армию, где служил в разведывательном мотострелковом батальоне, дислоцированном в Германии. С декабря 1999 года по август 2000 года командовал парашютно-десантным батальоном в составе миротворческих сил в Боснии и Герцеговине. Анашкин также в составе сводных подразделений принимал участие в боевых действиях во время Первой и Второй чеченских войн. С августа 2014 года он занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, а с июля 2017 года — заместителя командующего 8-й гвардейской армией того же округа. С сентября 2021 года по январь 2022 года Анашкин был командующим воинским формированием Вооруженных Сил России в Нагорном Карабахе. В 2023 году возглавил 8-ю гвардейскую армию Южного военного округа. Геннадий Анашкин удостоен звания Героя Российской Федерации и награжден медалью «Золотая Звезда» в 2008 году. В 2023 году он получил звание генерал-полковника. Также был отмечен рядом государственных наград: орденами «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней с мечами, а также орденами Александра Невского, Кутузова. Ему присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами. Также, среди прочих наград, в послужном списке Анашкина медаль «За отвагу» и Суворова в 2000 году.