Рогов: ракета ВСУ попала по пустым бочкам из-под топлива в порту Бердянска

В порту Бердянска в Запорожской области произошел удар управляемой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью атаки стали бочки из-под топлива, которые не были утилизированы вовремя. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», — написал Рогов в telegram-канале. Это подчеркивает, что в результате удара было нанесено лишь ограниченное материальное повреждение. О жертвах не сообщается.
Ранее глава Запорожья Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. По его словам, жертв в результате удара не было, очаги возгорания потушены.
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