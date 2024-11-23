Рогов: ракета ВСУ попала по пустым бочкам из-под топлива в порту Бердянска

24 ноября 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

О жертвах в результате удара ракетой не сообщается Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В порту Бердянска в Запорожской области произошел удар управляемой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью атаки стали бочки из-под топлива, которые не были утилизированы вовремя. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», — написал Рогов в telegram-канале. Это подчеркивает, что в результате удара было нанесено лишь ограниченное материальное повреждение. О жертвах не сообщается. Ранее глава Запорожья Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. По его словам, жертв в результате удара не было, очаги возгорания потушены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В порту Бердянска в Запорожской области произошел удар управляемой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью атаки стали бочки из-под топлива, которые не были утилизированы вовремя. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», — написал Рогов в telegram-канале. Это подчеркивает, что в результате удара было нанесено лишь ограниченное материальное повреждение. О жертвах не сообщается. Ранее глава Запорожья Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. По его словам, жертв в результате удара не было, очаги возгорания потушены.