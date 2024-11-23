23 ноября 2024

Рогов: ракета ВСУ попала по пустым бочкам из-под топлива в порту Бердянска

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, пуск, ракета, stock
О жертвах в результате удара ракетой не сообщается Фото:
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В порту Бердянска в Запорожской области произошел удар управляемой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью атаки стали бочки из-под топлива, которые не были утилизированы вовремя. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», — написал Рогов в telegram-канале. Это подчеркивает, что в результате удара было нанесено лишь ограниченное материальное повреждение. О жертвах не сообщается.

Ранее глава Запорожья Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. По его словам, жертв в результате удара не было, очаги возгорания потушены.

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В порту Бердянска в Запорожской области произошел удар управляемой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью атаки стали бочки из-под топлива, которые не были утилизированы вовремя. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», — написал Рогов в telegram-канале. Это подчеркивает, что в результате удара было нанесено лишь ограниченное материальное повреждение. О жертвах не сообщается. Ранее глава Запорожья Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. По его словам, жертв в результате удара не было, очаги возгорания потушены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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