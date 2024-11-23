23 ноября 2024

В Тюмени на сутки задержан рейс Utair на Ямал. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет состоится 24 ноября в 12:55
Вылет состоится 24 ноября в 12:55 Фото:

Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Сабетту (ЯНАО) должен был вылететь днем 23 ноября, но был перенесен ровно на сутки. Информация размещена на онлайн-табло Рощино.

«Авиакомпания Utair, рейс Тюмень — Сабетта. Расчетное время вылета — 23 ноября 2024 года в 12:55, фактическое время вылета — 24 ноября 2024 года в 12:55», — сообщается на онлайн-табло тюменского аэропорта. Также на сутки перенесен обратный рейс из Сабетты в Тюмень.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с неблагоприятными метеоусловиями в ямальском аэропорту.

Ранее в аэропорту Тюмени произошла задержка сразу четырех рейсов. Из-за позднего прибытия воздушных судов были перенесены вылеты в Ямбург, Уфу, Надым и Минеральные Воды.

Рейс задержан из-за погоды в Сабетте
Рейс задержан из-за погоды в Сабетте
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Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Сабетту (ЯНАО) должен был вылететь днем 23 ноября, но был перенесен ровно на сутки. Информация размещена на онлайн-табло Рощино. «Авиакомпания Utair, рейс Тюмень — Сабетта. Расчетное время вылета — 23 ноября 2024 года в 12:55, фактическое время вылета — 24 ноября 2024 года в 12:55», — сообщается на онлайн-табло тюменского аэропорта. Также на сутки перенесен обратный рейс из Сабетты в Тюмень. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с неблагоприятными метеоусловиями в ямальском аэропорту. Ранее в аэропорту Тюмени произошла задержка сразу четырех рейсов. Из-за позднего прибытия воздушных судов были перенесены вылеты в Ямбург, Уфу, Надым и Минеральные Воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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