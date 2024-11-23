Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Сабетту (ЯНАО) должен был вылететь днем 23 ноября, но был перенесен ровно на сутки. Информация размещена на онлайн-табло Рощино.
«Авиакомпания Utair, рейс Тюмень — Сабетта. Расчетное время вылета — 23 ноября 2024 года в 12:55, фактическое время вылета — 24 ноября 2024 года в 12:55», — сообщается на онлайн-табло тюменского аэропорта. Также на сутки перенесен обратный рейс из Сабетты в Тюмень.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с неблагоприятными метеоусловиями в ямальском аэропорту.
Ранее в аэропорту Тюмени произошла задержка сразу четырех рейсов. Из-за позднего прибытия воздушных судов были перенесены вылеты в Ямбург, Уфу, Надым и Минеральные Воды.
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