23 ноября 2024

Курганцы обсуждают закрытие крупной городской поликлиники

Жители Кургана выступили против оптимизации поликлиники на улице Дзержинского
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане выступили против оптимизации больницы
Горожане выступили против оптимизации больницы Фото:

Жители Кургана выступили против закрытия филиала поликлиники №1 на улице Дзержинского. Об этом говорится в обращении к властям. Горожане уже собирают подписи против оптимизации медучреждения, но региональный депздрав пытается успокоить людей. Представители ведомства утверждают, что больница продолжит прием пациентов.

«Курганцы собирают подписи против закрытия филиала поликлиники №1 на улице Дзержинского, 41Б. Всех жителей, которые закреплены за данной больницей хотят перевести в медучреждение Заозерного микрорайона. Разъясните эту проблему», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись».

В ответе горожанам представители депздрава сообщили, что информация о закрытии филиала Курганской поликлиники №1 на улице Дзержинского не соответствует действительности. Уточняется, что в здании больницы в 2025 году запланирован ремонт второго этажа и лестничных клеток. Несмотря на ответ чиновников, некоторые жители считают, что оптимизация может быть проведена постепенно, чтобы не вызвать массовую негативную реакцию среди курганцев.

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Жители Кургана выступили против закрытия филиала поликлиники №1 на улице Дзержинского. Об этом говорится в обращении к властям. Горожане уже собирают подписи против оптимизации медучреждения, но региональный депздрав пытается успокоить людей. Представители ведомства утверждают, что больница продолжит прием пациентов. «Курганцы собирают подписи против закрытия филиала поликлиники №1 на улице Дзержинского, 41Б. Всех жителей, которые закреплены за данной больницей хотят перевести в медучреждение Заозерного микрорайона. Разъясните эту проблему», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись». В ответе горожанам представители депздрава сообщили, что информация о закрытии филиала Курганской поликлиники №1 на улице Дзержинского не соответствует действительности. Уточняется, что в здании больницы в 2025 году запланирован ремонт второго этажа и лестничных клеток. Несмотря на ответ чиновников, некоторые жители считают, что оптимизация может быть проведена постепенно, чтобы не вызвать массовую негативную реакцию среди курганцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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