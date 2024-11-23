Курганцы обсуждают закрытие крупной городской поликлиники

Жители Кургана выступили против закрытия филиала поликлиники №1 на улице Дзержинского. Об этом говорится в обращении к властям. Горожане уже собирают подписи против оптимизации медучреждения, но региональный депздрав пытается успокоить людей. Представители ведомства утверждают, что больница продолжит прием пациентов.
«Курганцы собирают подписи против закрытия филиала поликлиники №1 на улице Дзержинского, 41Б. Всех жителей, которые закреплены за данной больницей хотят перевести в медучреждение Заозерного микрорайона. Разъясните эту проблему», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись».
В ответе горожанам представители депздрава сообщили, что информация о закрытии филиала Курганской поликлиники №1 на улице Дзержинского не соответствует действительности. Уточняется, что в здании больницы в 2025 году запланирован ремонт второго этажа и лестничных клеток. Несмотря на ответ чиновников, некоторые жители считают, что оптимизация может быть проведена постепенно, чтобы не вызвать массовую негативную реакцию среди курганцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!