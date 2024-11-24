Расписание ЕГЭ в 2025 году: даты экзаменов, резервные дни и возможность для пересдачи

В России утвердили проект расписания сдачи Единого государственного экзамена в 2025 году. Когда одиннадцатиклассники будут проверять свои знания по разным предметам и будет ли у них возможность исправить неудовлетворительную оценку — рассказываем в материале URA.RU.
Досрочный этап
В 2025 году экзаменационная кампания традиционно делится на три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Первый из них пройдет с 21 марта по 21 апреля, сообщают на сайте Рособрнадзора.
Во время досрочного этапа экзамены обычно сдают ребята, которые не смогут сделать это во время основного периода, например, будут находиться на лечении, всероссийских или международных олимпиадах. Также возможностью сдать ЕГЭ досрочно могут воспользоваться те, кто хочет поступить в вуз в другой стране или собирается уйти на срочную службу в весенний призыв. Востребован досрочный этап у молодых людей, завершивших школьное образование в прошлые годы.
21 марта участники досрочного этапа напишут ЕГЭ по географии и литературе, 25 марта — по русскому языку, 28 марта — по математике базового и профильного уровней. На 1 апреля запланированы экзамены по биологии и физике, а также письменная часть экзамена по иностранным языкам — английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому.
4 апреля школьники проверят устные навыки владения иностранными языками, 8 апреля ответят на вопросы по информатике, а 11 апреля должны будут вспомнить все, что проходили по истории и химии.
Для тех, кто из-за недомогания или другой уважительной причины пропустил сдачу экзамена в основной день, выделены дополнительные. 14 апреля — резервный день для написания работ по русскому языку. 17 апреля юноши и девушки будут решать задания по математике базового и профильного уровней.
18 апреля пройдет проверка знаний по биологии, физике, литературе, обществознанию, а также навыков письменной иностранной речи. 21 апреля юноши и девушки смогут продемонстрировать свои успехи в географии, информатике, истории, химии, а также пройти устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Основной этап
Основной этап в этот раз пройдет с 23 мая по 4 июля. Он обычно оказывается самым массовым, потому что в него экзамены всегда сдает большая часть выпускников школ этого года.
23 мая юношам и девушкам предлагают сдать ЕГЭ по истории, литературе и химии, а на 27 мая запланированы экзамены по математике базового и профильного уровней. 30 мая одиннадцатиклассники напишут работы по русскому языку, 2 июня — по математике и физике.
На 5 июня в расписании стоят ЕГЭ по биологии и географии, а также письменная часть экзамена по иностранным языкам. 10 и 11 июня пройдет ЕГЭ по информатике и устная часть испытания по иностранным языкам.
На 16-23 июня в расписании ЕГЭ стоят резервные дни, использовать их можно для сдачи экзаменов по всем предметам. 3 и 4 июля отвели для пересдач, но заново написать ЕГЭ можно только по одному предмету.
Возможность пересдавать ЕГЭ во время основного этапа появилась у школьников только в 2024 году — это нововведение предложил Владимир Путин. По словам главы Рособрнадзора Анзора Мусаева, для выпускников следующих лет эту опцию сохранят. При использовании пересдачи первый результат экзамена будет обнуляться — выбрать между двумя показателями не получится.
Дополнительный этап
У выпускников, которые в связи с серьезными обстоятельствами не смогли сдать экзамены по обязательным предметам и не получили аттестат, будет шанс исправить ситуацию в сентябре, во время дополнительного этапа. 4 сентября ребятам разрешать сдать ЕГЭ по русскому языку, 8 сентября — по математике (доступен только базовый уровень). 23 сентября пройдут испытания по обоим предметам.
Рекомендации для тех, кто боится экзаменов
В Рособрнадзоре понимают, что экзамены — волнительная пора для каждого выпускника. Чтобы ответить на вопросы и дать инструкции по подготовке к ЕГЭ, для юношей и девушек организовали цикл прямых эфиров с разработчиками заданий для итоговой аттестации «На все 100!». Посмотреть их в записи можно в соцсетях Рособрнадзора.
Еще один важный ресурс для тех, кто переживает перед сдачей ЕГЭ — сайт Федерального института педагогических измерений. Там можно найти рекомендации для подготовки, списки тем и правил, которые нужно знать, а также задания, аналогичные тем, что встретятся на экзамене.
Важно помнить — экзамен содержит в себе задания по всей школьной программе, поэтому готовиться к сдаче ЕГЭ стоит заблаговременно. Это позволит вспомнить материал, чувствовать себя увереннее и не терять ценные баллы из-за волнения.
Чего делать не стоит — так это готовить шпаргалки. За проведением экзамена следят как учителя в классе, так и общественные наблюдатели, которые подключаются к видеотрансляции из аудиторий. Если несанкционированные материалы заметят, ученика выведут из помещения, а его результат не засчитают. Заново выполнить задания и получить аттестат он сможет только через год.
Какие изменения в ЕГЭ нас ждут
В Рособрнадзоре говорят, что Единый государственный экзамен — не статичная структура. Он постоянно меняется и подстраивается под требования современности.
Например, сейчас в России обсуждают идею дополнения ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла экспериментальной частью — лабораторными работами, практическими заданиями и так далее. Появится ли в программе ЕГЭ экспериментальная часть, будет зависеть от того, получится ли организовать равные условия для выполнения практики в школах во всех уголках России, объяснили в ведомстве.
Еще одно возможное новшество — замена базового и профильного экзаменов по математике на единое для всех испытание. Сейчас эта инициатива тоже на стадии обсуждения, в 2025 году ЕГЭ по математике пройдет в привычном формате.
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