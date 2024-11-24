ХК «Автомобилист» победил минское «Динамо» в концовке овертайма

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил белорусское «Динамо» (Минск) после двух поражений подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Игра завершилась со счетом 2:3 ОТ (1:1; 1:0; 0:0; 0:1). Матч прошел в гостях на «Минск-Арене», передает сайт khl.ru.
Все шайбы в первых двух периодах были заброшены при игре в неравных составах в пользу отличившейся команды. Счет открыл на второй минуте защитник «Автомобилиста» Максим Осипов. Он пробил дальним ударом, и шайба на средней высоте залетела в ворота соперника. После удаления форварда гостей Андрея Обидина за грубость смогли отличиться белорусские хоккеисты. Автором гола стал нападающий Александр Волков, прошив броском издали оборону ХК «Автомобилист».
Во втором периоде защитник «Динамо» Брейди Лайл тоже ударил с дальней дистанции. Пойти в отыгрыш «Автомобилисту» сразу пойти не удалось, так как тренерский штаб уральцев запросил просмотр на положение «вне игры», и судьи его не увидели, дав за это гостям командный штраф.
За пять минут до конца матча игрок атаки «Автомобилиста» Андрей Обидин подправил в ворота шайбу, брошенную его партнером от синей линии. Игра перешла в овертайм, на последних секундах которого забил гол нападающий Степан Хрипунов из ХК «Автомобилист».
После 28 туров «Автомобилист» расположился на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 39 очками. ХК «Динамо» из Минска в общей таблице на 11-м месте и седьмые на Западе — 33 очка за 28 игр.
В прошлом матче екатеринбуржцы впервые за семь лет на домашней арене проиграли «Куньлуню Ред Стар» (Пекин, Китай) в серии буллитов — 1:2. До этого ХК «Автомобилист» потерпел поражение от «Нефтехимика» из Нижнекамска со счетом 1:3. Этот проигрыш прервал семиматчевую победную серию «Автомобилиста» в лиге.
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