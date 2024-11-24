Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов принял участие в открытии благотворительного турнира по боксу «Противостояние. Пермский край VS Башкортостан». Он поприветствовал спортсменов, зрителей и организаторов от лица губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и от себя лично. Средства, собранные в ходе мероприятия пойдут на помощь бойцам СВО. Об этом URA.RU сообщили представители турнира.
«Хочу поблагодарить организаторов мероприятия и болельщиков, купивших билеты. Все они оказали помощь в сборе средств, которые пойдут на помощь бойцам, находящимся в зоне СВО, а также пострадавшему мирному населению Донецкой и Луганской народных республик!» — подчеркнул Марданов.
Благотворительный межрегиональный турнир по боксу состоялся 24 ноября в ресторане СССР (Пермь) с участием команд боксеров из Пермского края и Республики Башкортостан. Победу над командой Республики Башкортостан одержала команда Пермского края с общекомандным счетом 5:4. В своих поединках победу завоевали Яковлев Алексей, Максим Колосюк, Данил Тузлаев, Дмитрий Стариков и Соломатов Сергей.
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