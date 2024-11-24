Умер российский музыкант и композитор Павел Карманов

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Священник Константин Корепанов. Екатеринбург , свеча, церковь, за упокой, религия, свечка, христианство, православие, огарок
Незадолго до своего 55-летия скончался советский российский музыкант Павел Карманов Фото:

Известный российский композитор и музыкант Павел Карманов скончался 23 ноября. Он был известен широкой аудитории благодаря своим саундтрекам к таким фильмам, как «Пугало» и «Солдатский декамерон».

«Ушел из жизни композитор Павел Карманов», — сообщили на сайте Союза композиторов России. Он скончался в возрасте 54 лет.

Карманов оставил значительный след в музыкальной индустрии, работая над музыкой к различным отечественным и зарубежным кинопроектам. Среди его работ — музыка к американо-российскому фильму «Гладиатрикс» и многие другие. «Музыка всегда была моей страстью, и я рад, что могу делиться ей через кино», — говорил Карманов в одном из своих последних интервью.

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Известный российский композитор и музыкант Павел Карманов скончался 23 ноября. Он был известен широкой аудитории благодаря своим саундтрекам к таким фильмам, как «Пугало» и «Солдатский декамерон». «Ушел из жизни композитор Павел Карманов», — сообщили на сайте Союза композиторов России. Он скончался в возрасте 54 лет. Карманов оставил значительный след в музыкальной индустрии, работая над музыкой к различным отечественным и зарубежным кинопроектам. Среди его работ — музыка к американо-российскому фильму «Гладиатрикс» и многие другие. «Музыка всегда была моей страстью, и я рад, что могу делиться ей через кино», — говорил Карманов в одном из своих последних интервью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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