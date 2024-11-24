24 ноября 2024

У рейса авиакомпании «Азимут» в Магнитогорск возникла проблема с высотомером

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , самолет
Неисправность на следовавшем в Магнитогорск судне компании «Азимут» случилась за сутки до возгорания самолета в Анталии Фото:

У самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего по маршруту Минеральные Воды — Магнитогорск вечером 23 ноября, возникли проблемы с высотомером. Эксплуатирует судно компания «Азимут». Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident».

«Рейс AZO6203 Минеральные Воды — Магнитогорск 23 ноября в 23:07 мск доложил о проблеме с датчиком высоты. Он решил следовать на аэродром назначения», — написал telegram-канал.

В сообщении уточняется, что эксплуатантом самолета является российская авиакомпания «Азимут». Неисправность случилась на самолете RRJ-95/М. Он же — Sukhoi Superjet 100.

Как URA.RU писало ранее, 24 ноября в самолете российской авиакомпании «Азимут», направлявшемся из Сочи в Турцию, возник пожар. Инцидент произошел во время посадки в аэропорту Антальи. Перевозчик прокомментировал, что грубая посадка Sukhoi Superjet 100-95LR произошла из-за сдвига ветра.

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У самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего по маршруту Минеральные Воды — Магнитогорск вечером 23 ноября, возникли проблемы с высотомером. Эксплуатирует судно компания «Азимут». Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident». «Рейс AZO6203 Минеральные Воды — Магнитогорск 23 ноября в 23:07 мск доложил о проблеме с датчиком высоты. Он решил следовать на аэродром назначения», — написал telegram-канал. В сообщении уточняется, что эксплуатантом самолета является российская авиакомпания «Азимут». Неисправность случилась на самолете RRJ-95/М. Он же — Sukhoi Superjet 100. Как URA.RU писало ранее, 24 ноября в самолете российской авиакомпании «Азимут», направлявшемся из Сочи в Турцию, возник пожар. Инцидент произошел во время посадки в аэропорту Антальи. Перевозчик прокомментировал, что грубая посадка Sukhoi Superjet 100-95LR произошла из-за сдвига ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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