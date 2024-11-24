У рейса авиакомпании «Азимут» в Магнитогорск возникла проблема с высотомером

У самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего по маршруту Минеральные Воды — Магнитогорск вечером 23 ноября, возникли проблемы с высотомером. Эксплуатирует судно компания «Азимут». Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident».
«Рейс AZO6203 Минеральные Воды — Магнитогорск 23 ноября в 23:07 мск доложил о проблеме с датчиком высоты. Он решил следовать на аэродром назначения», — написал telegram-канал.
В сообщении уточняется, что эксплуатантом самолета является российская авиакомпания «Азимут». Неисправность случилась на самолете RRJ-95/М. Он же — Sukhoi Superjet 100.
Как URA.RU писало ранее, 24 ноября в самолете российской авиакомпании «Азимут», направлявшемся из Сочи в Турцию, возник пожар. Инцидент произошел во время посадки в аэропорту Антальи. Перевозчик прокомментировал, что грубая посадка Sukhoi Superjet 100-95LR произошла из-за сдвига ветра.
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