24 ноября 2024

Авиакомпания «Азимут» раскрыла URA.RU детали пожара в летевшем в Турцию самолете

Авиакомпания «Азимут»: причиной жесткой посадки самолета из РФ стал сдвиг ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе инцидента пассажиры не пострадали
В ходе инцидента пассажиры не пострадали Фото:

Причиной жесткой посадки в самолете Sukhoi Superjet 100, летевшем из Сочи в Анталью, стал сдвиг ветра. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь авиакомпании «Азимут» Виктория Морозова.

«24 ноября 2024 года при посадке самолета авиакомпании „Азимут“, выполнявшего рейс А45051 Сочи — Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка», — заявила Морозова в разговоре с нами. Она также рассказала, что командир воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам.

Сейчас пассажиры доставлены в аэровокзал, с ними все хорошо. Сейчас «Азимут» готовит резервный борт для отправки обратного рейса А45052.

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Причиной жесткой посадки в самолете Sukhoi Superjet 100, летевшем из Сочи в Анталью, стал сдвиг ветра. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь авиакомпании «Азимут» Виктория Морозова. «24 ноября 2024 года при посадке самолета авиакомпании „Азимут“, выполнявшего рейс А45051 Сочи — Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка», — заявила Морозова в разговоре с нами. Она также рассказала, что командир воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам. Сейчас пассажиры доставлены в аэровокзал, с ними все хорошо. Сейчас «Азимут» готовит резервный борт для отправки обратного рейса А45052.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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