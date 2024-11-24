Авиакомпания «Азимут» раскрыла URA.RU детали пожара в летевшем в Турцию самолете

Причиной жесткой посадки в самолете Sukhoi Superjet 100, летевшем из Сочи в Анталью, стал сдвиг ветра. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь авиакомпании «Азимут» Виктория Морозова.
«24 ноября 2024 года при посадке самолета авиакомпании „Азимут“, выполнявшего рейс А45051 Сочи — Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка», — заявила Морозова в разговоре с нами. Она также рассказала, что командир воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам.
Сейчас пассажиры доставлены в аэровокзал, с ними все хорошо. Сейчас «Азимут» готовит резервный борт для отправки обратного рейса А45052.
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