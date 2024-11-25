В Грузии перенесли дату выборов президента

Папуашвили: выборы и инаугурация президента Грузии состоятся в этом году
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Парламент определит конкретную дату выборов на заседании во вторник
Парламент определит конкретную дату выборов на заседании во вторник Фото:

Выборы президента Грузии и церемония инаугурации запланированы на 2024 год. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Для того, чтобы президент был избран на пять лет, важно чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году», — сказал Папуашвили. Его слова приводит ТАСС. Он также уточнил, что парламент определит конкретную дату выборов на заседании во вторник.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь заявлял, что выборы могут быть проведены в январе 2025 года. Ранее, правоохранительные органы Грузии ограничили доступ к зданию парламента в Тбилиси, перекрыв улицы, ведущие к служебным входам. Это связано с митингами, передает RT.

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Выборы президента Грузии и церемония инаугурации запланированы на 2024 год. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. «Для того, чтобы президент был избран на пять лет, важно чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году», — сказал Папуашвили. Его слова приводит ТАСС. Он также уточнил, что парламент определит конкретную дату выборов на заседании во вторник. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь заявлял, что выборы могут быть проведены в январе 2025 года. Ранее, правоохранительные органы Грузии ограничили доступ к зданию парламента в Тбилиси, перекрыв улицы, ведущие к служебным входам. Это связано с митингами, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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