В Грузии перенесли дату выборов президента

Выборы президента Грузии и церемония инаугурации запланированы на 2024 год. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Для того, чтобы президент был избран на пять лет, важно чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году», — сказал Папуашвили. Его слова приводит ТАСС. Он также уточнил, что парламент определит конкретную дату выборов на заседании во вторник.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь заявлял, что выборы могут быть проведены в январе 2025 года. Ранее, правоохранительные органы Грузии ограничили доступ к зданию парламента в Тбилиси, перекрыв улицы, ведущие к служебным входам. Это связано с митингами, передает RT.
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