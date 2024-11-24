Жена помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова разрыдалась в коридоре суда, где избирают меру пресечения ее мужу. Он подозревается в попытке изнасилования. Подробности с места событий передает корреспондент URA.RU.
Девушка приехала поддержать супруга, который служит в храме «Большой Златоуст» клириком и является секретарем-референтом митрополита. В ответ на вопросы журналистов жена задержанного не проронила ни слова, а потом разрыдалась. Адвокат подозреваемого также отказался от комментария.
По версии следствия, иерей Сидоров напал на 18-летнюю студентку поздним вечером и попытался изнасиловать. Свое лицо клирик скрывал под маской, однако жертве удалось разглядеть щетину. Он был оперативно задержан в аэропорту Кольцово. После случившегося Сидорову запретили служение в церкви.
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