24 ноября 2024

Жена помощника митрополита Кульберга разрыдалась в суде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка не смогла сдержать слез, ожидая меры пресечения мужу
Девушка не смогла сдержать слез, ожидая меры пресечения мужу Фото:
новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Жена помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова разрыдалась в коридоре суда, где избирают меру пресечения ее мужу. Он подозревается в попытке изнасилования. Подробности с места событий передает корреспондент URA.RU.

Девушка приехала поддержать супруга, который служит в храме «Большой Златоуст» клириком и является секретарем-референтом митрополита. В ответ на вопросы журналистов жена задержанного не проронила ни слова, а потом разрыдалась. Адвокат подозреваемого также отказался от комментария.

По версии следствия, иерей Сидоров напал на 18-летнюю студентку поздним вечером и попытался изнасиловать. Свое лицо клирик скрывал под маской, однако жертве удалось разглядеть щетину. Он был оперативно задержан в аэропорту Кольцово. После случившегося Сидорову запретили служение в церкви.

От потрясения женщина не могла проронить ни слова
От потрясения женщина не могла проронить ни слова
Фото:
Открытие часовни имени иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Екатеринбург
Даниил Сидоров (в центре) служил в храме клириком и помогал митрополиту Евгению во многих делах
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Жена помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова разрыдалась в коридоре суда, где избирают меру пресечения ее мужу. Он подозревается в попытке изнасилования. Подробности с места событий передает корреспондент URA.RU. Девушка приехала поддержать супруга, который служит в храме «Большой Златоуст» клириком и является секретарем-референтом митрополита. В ответ на вопросы журналистов жена задержанного не проронила ни слова, а потом разрыдалась. Адвокат подозреваемого также отказался от комментария. По версии следствия, иерей Сидоров напал на 18-летнюю студентку поздним вечером и попытался изнасиловать. Свое лицо клирик скрывал под маской, однако жертве удалось разглядеть щетину. Он был оперативно задержан в аэропорту Кольцово. После случившегося Сидорову запретили служение в церкви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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