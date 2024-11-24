Жена помощника митрополита Кульберга разрыдалась в суде. Фото

25 ноября 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Девушка не смогла сдержать слез, ожидая меры пресечения мужу Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку Жена помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова разрыдалась в коридоре суда, где избирают меру пресечения ее мужу. Он подозревается в попытке изнасилования. Подробности с места событий передает корреспондент URA.RU. Девушка приехала поддержать супруга, который служит в храме «Большой Златоуст» клириком и является секретарем-референтом митрополита. В ответ на вопросы журналистов жена задержанного не проронила ни слова, а потом разрыдалась. Адвокат подозреваемого также отказался от комментария. По версии следствия, иерей Сидоров напал на 18-летнюю студентку поздним вечером и попытался изнасиловать. Свое лицо клирик скрывал под маской, однако жертве удалось разглядеть щетину. Он был оперативно задержан в аэропорту Кольцово. После случившегося Сидорову запретили служение в церкви. От потрясения женщина не могла проронить ни слова Фото: Сергей Бодров © URA.RU Даниил Сидоров (в центре) служил в храме клириком и помогал митрополиту Евгению во многих делах Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова разрыдалась в коридоре суда, где избирают меру пресечения ее мужу. Он подозревается в попытке изнасилования. Подробности с места событий передает корреспондент URA.RU. Девушка приехала поддержать супруга, который служит в храме «Большой Златоуст» клириком и является секретарем-референтом митрополита. В ответ на вопросы журналистов жена задержанного не проронила ни слова, а потом разрыдалась. Адвокат подозреваемого также отказался от комментария. По версии следствия, иерей Сидоров напал на 18-летнюю студентку поздним вечером и попытался изнасиловать. Свое лицо клирик скрывал под маской, однако жертве удалось разглядеть щетину. Он был оперативно задержан в аэропорту Кольцово. После случившегося Сидорову запретили служение в церкви.