Появились рендеры ЖК, который построят на месте «Уралмашевского» рынка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый комплекс «Уралмашевский». Екатеринбург
На месте рынка возведут четыре высотки Фото:

В Екатеринбурге на участке, где находился «Уралмашевский» рынок, как и анонсировало URA.RU, построят четыре дома с переменной высотностью от 25 до 31 этажа. Рендерами жилого комплекса поделился застройщик «Форум-групп».

Мэрия в августе—сентябре выносила на общественные обсуждения застройку участка. Согласно документации, общая площадь недвижимости составит 55 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 1,8 тысячи жильцов. В одном из корпусов будет организована автостоянка.

К разбору «Уралмашевского» рынка приступили в начале июля, а через неделю на территорию заехала техника, чтобы снести объект. На работы было выделено 45 дней. От рынка останется только гипермаркет «Дом». Застраиваться территория на улице Победы начала в 1980-х годах. Тогда и появился сельскохозяйственный рынок. В 2011 году на его месте был построен торговый комплекс «Уралмашевский».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на участке, где находился «Уралмашевский» рынок, как и анонсировало URA.RU, построят четыре дома с переменной высотностью от 25 до 31 этажа. Рендерами жилого комплекса поделился застройщик «Форум-групп». Мэрия в августе—сентябре выносила на общественные обсуждения застройку участка. Согласно документации, общая площадь недвижимости составит 55 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 1,8 тысячи жильцов. В одном из корпусов будет организована автостоянка. К разбору «Уралмашевского» рынка приступили в начале июля, а через неделю на территорию заехала техника, чтобы снести объект. На работы было выделено 45 дней. От рынка останется только гипермаркет «Дом». Застраиваться территория на улице Победы начала в 1980-х годах. Тогда и появился сельскохозяйственный рынок. В 2011 году на его месте был построен торговый комплекс «Уралмашевский».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...