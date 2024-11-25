Появились рендеры ЖК, который построят на месте «Уралмашевского» рынка

На месте рынка возведут четыре высотки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на участке, где находился «Уралмашевский» рынок, как и анонсировало URA.RU, построят четыре дома с переменной высотностью от 25 до 31 этажа. Рендерами жилого комплекса поделился застройщик «Форум-групп».

Мэрия в августе—сентябре выносила на общественные обсуждения застройку участка. Согласно документации, общая площадь недвижимости составит 55 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 1,8 тысячи жильцов. В одном из корпусов будет организована автостоянка.

К разбору «Уралмашевского» рынка приступили в начале июля, а через неделю на территорию заехала техника, чтобы снести объект. На работы было выделено 45 дней. От рынка останется только гипермаркет «Дом». Застраиваться территория на улице Победы начала в 1980-х годах. Тогда и появился сельскохозяйственный рынок. В 2011 году на его месте был построен торговый комплекс «Уралмашевский».

Рендер: официальная документация проекта

Рендер: официальная документация проекта

Рендер: официальная документация проекта

Рендер: официальная документация проекта