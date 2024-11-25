Повар пермского ресторана поборется за денежный приз в кулинарном шоу Ивлева и Агзамова

Су-шеф пермского ресторана Belka Дмитрий Сумачев принял участие в съемках шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Ведущими передачи являются Константин Ивлев и Ренат Агзамов. Об участии в съемках пермяк рассказал на своей странице в социальных сетях.
«Сегодня выходит новый выпуск шоу „Битва шефов“ с моим участием. Выпуск получился нервным и забавным», — пишет Сумачев.
Это не первая попытка Сумачева принять участие в телевизионном шоу. В 2022 году он стал героем проекта «Молодые ножи», но он покинул передачу после второго испытания. Про Сумачева известно, что он специализируется на европейской и азиатской кухнях.
Ранее URA.RU рассказало, что в «Битве шефов» приняли участие два пермских повара. Шеф-повар ресторана FOUR Владимир Бурдин прошел в финал, но выиграть ему не удалось. Зато победу одержал повар египетского кафе Ахмед Али, который покорил Ивлева и Агзамова гречневой кашей с бараниной.
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