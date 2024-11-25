Повар пермского ресторана поборется за денежный приз в кулинарном шоу Ивлева и Агзамова

Повар пермского ресторана Сумачев снялся в шоу Ивлева и Агзамова «Битва шефов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк не первый раз снимается в шоу Ивлева
Пермяк не первый раз снимается в шоу Ивлева Фото:

Су-шеф пермского ресторана Belka Дмитрий Сумачев принял участие в съемках шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Ведущими передачи являются Константин Ивлев и Ренат Агзамов. Об участии в съемках пермяк рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня выходит новый выпуск шоу „Битва шефов“ с моим участием. Выпуск получился нервным и забавным», — пишет Сумачев.

Это не первая попытка Сумачева принять участие в телевизионном шоу. В 2022 году он стал героем проекта «Молодые ножи», но он покинул передачу после второго испытания. Про Сумачева известно, что он специализируется на европейской и азиатской кухнях.

Ранее URA.RU рассказало, что в «Битве шефов» приняли участие два пермских повара. Шеф-повар ресторана FOUR Владимир Бурдин прошел в финал, но выиграть ему не удалось. Зато победу одержал повар египетского кафе Ахмед Али, который покорил Ивлева и Агзамова гречневой кашей с бараниной.

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Су-шеф пермского ресторана Belka Дмитрий Сумачев принял участие в съемках шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Ведущими передачи являются Константин Ивлев и Ренат Агзамов. Об участии в съемках пермяк рассказал на своей странице в социальных сетях. «Сегодня выходит новый выпуск шоу „Битва шефов“ с моим участием. Выпуск получился нервным и забавным», — пишет Сумачев. Это не первая попытка Сумачева принять участие в телевизионном шоу. В 2022 году он стал героем проекта «Молодые ножи», но он покинул передачу после второго испытания. Про Сумачева известно, что он специализируется на европейской и азиатской кухнях. Ранее URA.RU рассказало, что в «Битве шефов» приняли участие два пермских повара. Шеф-повар ресторана FOUR Владимир Бурдин прошел в финал, но выиграть ему не удалось. Зато победу одержал повар египетского кафе Ахмед Али, который покорил Ивлева и Агзамова гречневой кашей с бараниной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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