Повар из Перми прошел в финал кулинарного шоу «Битва шефов» Ивлева и Агзамова. Скрин

27 февраля 2024 в 06:12 Размер текста - 17 +

Кулинарную программу показали 26 февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU Шеф-повару пермского ресторана FOUR Владимиру Бурдину удалось пройти в финал кулинарного шоу «Битва шефов» с участием звездных поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Передача вышла на телеканале «Пятница». В финале участники должны были приготовить блюдо с обязательным ингредиентом — авокадо. Бурдин приготовил тунца. Но шефы не оценили искусство пермского повара. Блюдо показалось им простым, а «возможности авокадо не были раскрыты до конца». Бурдин не стал победителем, следует из эфира телеканала. На кастинге шеф-повар из Перми представил рулет из кролика с муссом из репы. После отбора Бурдин попал в команду Агзамова. Владимир Бурдин дошел до финала «Битвы шефов» Скрин: сайт телеканала «Пятница», https://chiefbattle.friday.ru/videos/s3/e23

Шеф-повару пермского ресторана FOUR Владимиру Бурдину удалось пройти в финал кулинарного шоу «Битва шефов» с участием звездных поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Передача вышла на телеканале «Пятница». В финале участники должны были приготовить блюдо с обязательным ингредиентом — авокадо. Бурдин приготовил тунца. Но шефы не оценили искусство пермского повара. Блюдо показалось им простым, а «возможности авокадо не были раскрыты до конца». Бурдин не стал победителем, следует из эфира телеканала. На кастинге шеф-повар из Перми представил рулет из кролика с муссом из репы. После отбора Бурдин попал в команду Агзамова.