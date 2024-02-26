26 февраля 2024

Повар из Перми прошел в финал кулинарного шоу «Битва шефов» Ивлева и Агзамова. Скрин

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Ресторан "Троекуров"․ Екатеринбург, повар, троекуров ресторан
Кулинарную программу показали 26 февраля Фото:

Шеф-повару пермского ресторана FOUR Владимиру Бурдину удалось пройти в финал кулинарного шоу «Битва шефов» с участием звездных поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Передача вышла на телеканале «Пятница».

В финале участники должны были приготовить блюдо с обязательным ингредиентом — авокадо. Бурдин приготовил тунца. Но шефы не оценили искусство пермского повара. Блюдо показалось им простым, а «возможности авокадо не были раскрыты до конца». Бурдин не стал победителем, следует из эфира телеканала.

На кастинге шеф-повар из Перми представил рулет из кролика с муссом из репы. После отбора Бурдин попал в команду Агзамова.

Владимир Бурдин дошел до финала «Битвы шефов»
Владимир Бурдин дошел до финала «Битвы шефов»

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Шеф-повару пермского ресторана FOUR Владимиру Бурдину удалось пройти в финал кулинарного шоу «Битва шефов» с участием звездных поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Передача вышла на телеканале «Пятница». В финале участники должны были приготовить блюдо с обязательным ингредиентом — авокадо. Бурдин приготовил тунца. Но шефы не оценили искусство пермского повара. Блюдо показалось им простым, а «возможности авокадо не были раскрыты до конца». Бурдин не стал победителем, следует из эфира телеканала. На кастинге шеф-повар из Перми представил рулет из кролика с муссом из репы. После отбора Бурдин попал в команду Агзамова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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