Кулинарную программу показали 26 февраля
Шеф-повару пермского ресторана FOUR Владимиру Бурдину удалось пройти в финал кулинарного шоу «Битва шефов» с участием звездных поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Передача вышла на телеканале «Пятница».
В финале участники должны были приготовить блюдо с обязательным ингредиентом — авокадо. Бурдин приготовил тунца. Но шефы не оценили искусство пермского повара. Блюдо показалось им простым, а «возможности авокадо не были раскрыты до конца». Бурдин не стал победителем, следует из эфира телеканала.
На кастинге шеф-повар из Перми представил рулет из кролика с муссом из репы. После отбора Бурдин попал в команду Агзамова.
Владимир Бурдин дошел до финала «Битвы шефов»
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