14 октября 2024

Пермский повар из Египта победил в шоу Константина Ивлева «Битва шефов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк приготовил для ведущих блюдо с фалафелем
Пермяк приготовил для ведущих блюдо с фалафелем Фото:

Повар пермского египетского кафе Ахмед Али принял участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Ведущие Константин Ивлев и Ренат Агзамов высоко оценили его кулинарный талант и присудили пермяку первое место.

«Победителем международного выпуска „Битва шефов“ становится автор блюда под номером три Ахмед Али», — сообщил Ивлев в выпуске шоу, которое опубликовано на сайте телеканала «Пятница». Пермский повар покорил ведущих гречневой кашей с каре баранины.

Также во время шоу Ахмед Али приготовил для Ивлева и Агзамова фалафель, щи с крапивой и чебуреки. В качестве приза пермяк получил «самые большие чаевые», размер которых не раскрывается, и блендер от спонсоров передачи.

Про себя Ахмед Али рассказал, что родился в Египте. В Перми он живет четыре года. В России ему нравится все кроме погоды. Восемь лет он работал шеф-поваром, а сейчас является бренд-шефом египетского кафе в Перми.

Ранее URA.RU рассказало, что 12-летняя пермячка приняла участие в шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница» Анна Захарова. Школьница отвечала на вопросы ведущей Тины Канделаки, но не смогла выиграть.

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Повар пермского египетского кафе Ахмед Али принял участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Ведущие Константин Ивлев и Ренат Агзамов высоко оценили его кулинарный талант и присудили пермяку первое место. «Победителем международного выпуска „Битва шефов“ становится автор блюда под номером три Ахмед Али», — сообщил Ивлев в выпуске шоу, которое опубликовано на сайте телеканала «Пятница». Пермский повар покорил ведущих гречневой кашей с каре баранины. Также во время шоу Ахмед Али приготовил для Ивлева и Агзамова фалафель, щи с крапивой и чебуреки. В качестве приза пермяк получил «самые большие чаевые», размер которых не раскрывается, и блендер от спонсоров передачи. Про себя Ахмед Али рассказал, что родился в Египте. В Перми он живет четыре года. В России ему нравится все кроме погоды. Восемь лет он работал шеф-поваром, а сейчас является бренд-шефом египетского кафе в Перми. Ранее URA.RU рассказало, что 12-летняя пермячка приняла участие в шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница» Анна Захарова. Школьница отвечала на вопросы ведущей Тины Канделаки, но не смогла выиграть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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