Reuters раскрыл, почему РФ прекратила поставки газа Австрии

Российская компания «Газпром» разорвала свои отношения с австрийскими фирмами по поставкам газа, так как последние не выплатили РФ сумму в 230 миллионов евро за соответствующие поставки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники. Именно это стало причиной разрыва экономических отношений между странами, которые длилось на протяжении 50-лет.
«По словам трех источников, близких к „Газпрому“ и OMV (австрийская нефтегазовая компания — прим. URA.RU), последняя задержала поставки газа на сумму 230 миллионов евро за октябрь. Это был первый случай, когда клиент из Европейского союза не заплатил за газ „Газпрома“», — передают журналисты, ссылаясь на спикеров.
Ранее, 13 ноября, компания OMV заявила, что выиграла арбитражное дело в Германии против «Газпрома» на 230 миллионов евро, передает «Национальная служба новостей». Компания обвинила РФ в нерегулярных поставках, связанных с задержкой. После этого, спустя три дня, «Газпром» приостановил поставки газа австрийской компании. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Россия не намерена заниматься благотворительностью. Она обвинила Австрию в недобросовестности, сообщает RT.
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