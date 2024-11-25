Пьяный водитель Алексей Корягин, который 25 ноября сбил толпу людей на пешеходном переходе на улице Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске, занимается бизнесом. Информация об этом оказана в система СБИС.
«Вид деятельности — торговля хлебом, хлебобулочными изделиями, кондитерскими изделиями», — указано в карточке данных Корягина. бизнесмену 47 лет.
Днем 25 ноября Корягин на машине BMW влетел в толпу людей на пешеходном переходе. Он попытался скрыться с места ДТП, но его остановили и заблокировали другие автомобилисты. В результате аварии пострадали не менее пяти человек, сообщили в региональном минздраве.
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