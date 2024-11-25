Что известно о пьяном водителей, который сбил толпу людей в Челябинске. Фото, видео

Пьяный водитель, сбивший людей в Челябинске, оказался местным бизнесменом

25 ноября 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Водитель, сбивший пешеходов, занимался бизнесом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пьяный водитель Алексей Корягин, который 25 ноября сбил толпу людей на пешеходном переходе на улице Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске, занимается бизнесом. Информация об этом оказана в система СБИС. «Вид деятельности — торговля хлебом, хлебобулочными изделиями, кондитерскими изделиями», — указано в карточке данных Корягина. бизнесмену 47 лет. Днем 25 ноября Корягин на машине BMW влетел в толпу людей на пешеходном переходе. Он попытался скрыться с места ДТП, но его остановили и заблокировали другие автомобилисты. В результате аварии пострадали не менее пяти человек, сообщили в региональном минздраве. Пьяный Корягин сбил в Челябинске толпу людей Фото со страницы Алексея Корягина в соцсети «Одноклассники» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пьяный водитель Алексей Корягин, который 25 ноября сбил толпу людей на пешеходном переходе на улице Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске, занимается бизнесом. Информация об этом оказана в система СБИС. «Вид деятельности — торговля хлебом, хлебобулочными изделиями, кондитерскими изделиями», — указано в карточке данных Корягина. бизнесмену 47 лет. Днем 25 ноября Корягин на машине BMW влетел в толпу людей на пешеходном переходе. Он попытался скрыться с места ДТП, но его остановили и заблокировали другие автомобилисты. В результате аварии пострадали не менее пяти человек, сообщили в региональном минздраве.