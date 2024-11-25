Что известно о пьяном водителей, который сбил толпу людей в Челябинске. Фото, видео

Пьяный водитель, сбивший людей в Челябинске, оказался местным бизнесменом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
Водитель, сбивший пешеходов, занимался бизнесом (архивное фото) Фото:

Пьяный водитель Алексей Корягин, который 25 ноября сбил толпу людей на пешеходном переходе на улице Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске, занимается бизнесом. Информация об этом оказана в система СБИС.

«Вид деятельности — торговля хлебом, хлебобулочными изделиями, кондитерскими изделиями», — указано в карточке данных Корягина. бизнесмену 47 лет.

Днем 25 ноября Корягин на машине BMW влетел в толпу людей на пешеходном переходе. Он попытался скрыться с места ДТП, но его остановили и заблокировали другие автомобилисты. В результате аварии пострадали не менее пяти человек, сообщили в региональном минздраве.

Пьяный Корягин сбил в Челябинске толпу людей
Пьяный Корягин сбил в Челябинске толпу людей

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Пьяный водитель Алексей Корягин, который 25 ноября сбил толпу людей на пешеходном переходе на улице Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске, занимается бизнесом. Информация об этом оказана в система СБИС. «Вид деятельности — торговля хлебом, хлебобулочными изделиями, кондитерскими изделиями», — указано в карточке данных Корягина. бизнесмену 47 лет. Днем 25 ноября Корягин на машине BMW влетел в толпу людей на пешеходном переходе. Он попытался скрыться с места ДТП, но его остановили и заблокировали другие автомобилисты. В результате аварии пострадали не менее пяти человек, сообщили в региональном минздраве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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