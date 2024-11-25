Концерт Глеба Самойлова сорвался в Екатеринбурге во второй раз

В Екатеринбурге отменили январский концерт Глеба Самойлова
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Глеб Самойлов (архив). Магнитогорск, самойлов глеб, the matrixx
Глеб Самойлов вновь не сможет порадовать публику своими песнями Фото:

В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова. Музыкант планировал представить шоу, которое переносили с августа. Тогда этому поспособствовали активисты из «Русской общины». По словам общественников, певец в своих интервью неоднократно высказывал слова в поддержку Украины и осуждал СВО.

«Мероприятие „День Рождения Глеба Самойлова — Все Хиты Агата Кристи!“, запланированное на 4 января 2025 в клубе „Фабрика“, отменено. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает билетный оператор. Судя по гастрольному графику, также не состоятся ноябрьские выступления в Уфе и Краснодаре.

Этим же летом Глеб Самойлов попал в скандал в Красноярске: поклонникам показалось, что артист едва стоял на ногах и не мог держать микрофон, в итоге песню за него пришлось допеть гитаристу. Директор музыканта Дмитрий Хакимов заявлял URA.RU, что рокер находится в прекрасной форме, а видео вырвано из контекста и является происками конкурентов. Вадим Самойлов, лидер группы «Агата Кристи», прокомментировал выступление своего брата. Он заявил, что Самойлов-младший и его концертный директор являются противниками СВО и не должны были выступать на патриотическом мероприятии.

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В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова. Музыкант планировал представить шоу, которое переносили с августа. Тогда этому поспособствовали активисты из «Русской общины». По словам общественников, певец в своих интервью неоднократно высказывал слова в поддержку Украины и осуждал СВО. «Мероприятие „День Рождения Глеба Самойлова — Все Хиты Агата Кристи!“, запланированное на 4 января 2025 в клубе „Фабрика“, отменено. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает билетный оператор. Судя по гастрольному графику, также не состоятся ноябрьские выступления в Уфе и Краснодаре. Этим же летом Глеб Самойлов попал в скандал в Красноярске: поклонникам показалось, что артист едва стоял на ногах и не мог держать микрофон, в итоге песню за него пришлось допеть гитаристу. Директор музыканта Дмитрий Хакимов заявлял URA.RU, что рокер находится в прекрасной форме, а видео вырвано из контекста и является происками конкурентов. Вадим Самойлов, лидер группы «Агата Кристи», прокомментировал выступление своего брата. Он заявил, что Самойлов-младший и его концертный директор являются противниками СВО и не должны были выступать на патриотическом мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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