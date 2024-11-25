Прокуратура взяла на контроль ДТП с пьяным водителем, сбившим толпу пешеходов в Челябинске

Прокуратура проследит за расследованием ДТП с водителем, сбившим пешеходов

25 ноября 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадали пять человек Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске Прокуратура Челябинска поставила на контроль ход проверки, организованной по факту ДТП с пострадавшими пешеходами. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. «Сегодня, 25 ноября, BMW на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина выехал за пределы проезжей части, где произвел наезд на пешеходов. С места ДТП водитель скрылся, в настоящее время задержан. Прокуратурой города ход проведения проверочных мероприятий и принятие процессуального решения поставлены на контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинска. В результате ДТП несколько человек получили телесные повреждения и госпитализированы в лечебные учреждения, устанавливается степень причиненного вреда здоровью. Ранее по поводу инцидента возмутился губернатор региона Алексей Текслер. Судя по всему, водитель за рулем иномарки был пьян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинска поставила на контроль ход проверки, организованной по факту ДТП с пострадавшими пешеходами. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. «Сегодня, 25 ноября, BMW на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина выехал за пределы проезжей части, где произвел наезд на пешеходов. С места ДТП водитель скрылся, в настоящее время задержан. Прокуратурой города ход проведения проверочных мероприятий и принятие процессуального решения поставлены на контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинска. В результате ДТП несколько человек получили телесные повреждения и госпитализированы в лечебные учреждения, устанавливается степень причиненного вреда здоровью. Ранее по поводу инцидента возмутился губернатор региона Алексей Текслер. Судя по всему, водитель за рулем иномарки был пьян.