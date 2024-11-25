Прокуратура взяла на контроль ДТП с пьяным водителем, сбившим толпу пешеходов в Челябинске

Прокуратура проследит за расследованием ДТП с водителем, сбившим пешеходов
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BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске, место дтп
В ДТП пострадали пять человек Фото:
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BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске

Прокуратура Челябинска поставила на контроль ход проверки, организованной по факту ДТП с пострадавшими пешеходами. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня, 25 ноября, BMW на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина выехал за пределы проезжей части, где произвел наезд на пешеходов. С места ДТП водитель скрылся, в настоящее время задержан. Прокуратурой города ход проведения проверочных мероприятий и принятие процессуального решения поставлены на контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинска.

В результате ДТП несколько человек получили телесные повреждения и госпитализированы в лечебные учреждения, устанавливается степень причиненного вреда здоровью. Ранее по поводу инцидента возмутился губернатор региона Алексей Текслер. Судя по всему, водитель за рулем иномарки был пьян.

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Прокуратура Челябинска поставила на контроль ход проверки, организованной по факту ДТП с пострадавшими пешеходами. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. «Сегодня, 25 ноября, BMW на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина выехал за пределы проезжей части, где произвел наезд на пешеходов. С места ДТП водитель скрылся, в настоящее время задержан. Прокуратурой города ход проведения проверочных мероприятий и принятие процессуального решения поставлены на контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинска. В результате ДТП несколько человек получили телесные повреждения и госпитализированы в лечебные учреждения, устанавливается степень причиненного вреда здоровью. Ранее по поводу инцидента возмутился губернатор региона Алексей Текслер. Судя по всему, водитель за рулем иномарки был пьян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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