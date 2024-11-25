Прокуратура взяла на контроль ДТП с пьяным водителем, сбившим толпу пешеходов в Челябинске

Прокуратура Челябинска поставила на контроль ход проверки, организованной по факту ДТП с пострадавшими пешеходами. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня, 25 ноября, BMW на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина выехал за пределы проезжей части, где произвел наезд на пешеходов. С места ДТП водитель скрылся, в настоящее время задержан. Прокуратурой города ход проведения проверочных мероприятий и принятие процессуального решения поставлены на контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинска.
В результате ДТП несколько человек получили телесные повреждения и госпитализированы в лечебные учреждения, устанавливается степень причиненного вреда здоровью. Ранее по поводу инцидента возмутился губернатор региона Алексей Текслер. Судя по всему, водитель за рулем иномарки был пьян.
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