Попавший в секс-скандал помощник владыки Кульберга покинул суд с женой. Видео

25 ноября 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Даниил Сидоров свою вину признал, уверяет источник Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку Помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниил Сидоров, обвиняемый в сексуальном насилии над студенткой, покинул суд вместе с супругой. Его отпустили домой, назначив запрет определенных действий, передает корреспондент URA.RU. Следствие просило отправить Сидорова под стражу. Судья отказала в этом и запретила клирику общаться со свидетелями и потерпевшей. Клирик и его жена от комментариев отказались, как и адвокат. Силовики считают, что Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Сидорова задержали в аэропорту Кольцово. Его отстранили от служения в церкви решением епархии. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниил Сидоров, обвиняемый в сексуальном насилии над студенткой, покинул суд вместе с супругой. Его отпустили домой, назначив запрет определенных действий, передает корреспондент URA.RU. Следствие просило отправить Сидорова под стражу. Судья отказала в этом и запретила клирику общаться со свидетелями и потерпевшей. Клирик и его жена от комментариев отказались, как и адвокат. Силовики считают, что Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Сидорова задержали в аэропорту Кольцово. Его отстранили от служения в церкви решением епархии. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.