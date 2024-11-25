Попавший в секс-скандал помощник владыки Кульберга покинул суд с женой. Видео

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Даниил Сидоров свою вину признал, уверяет источник
Даниил Сидоров свою вину признал, уверяет источник Фото:
новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниил Сидоров, обвиняемый в сексуальном насилии над студенткой, покинул суд вместе с супругой. Его отпустили домой, назначив запрет определенных действий, передает корреспондент URA.RU.

Следствие просило отправить Сидорова под стражу. Судья отказала в этом и запретила клирику общаться со свидетелями и потерпевшей. Клирик и его жена от комментариев отказались, как и адвокат.

Силовики считают, что Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Сидорова задержали в аэропорту Кольцово. Его отстранили от служения в церкви решением епархии. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниил Сидоров, обвиняемый в сексуальном насилии над студенткой, покинул суд вместе с супругой. Его отпустили домой, назначив запрет определенных действий, передает корреспондент URA.RU. Следствие просило отправить Сидорова под стражу. Судья отказала в этом и запретила клирику общаться со свидетелями и потерпевшей. Клирик и его жена от комментариев отказались, как и адвокат. Силовики считают, что Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал, лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. Сидорова задержали в аэропорту Кольцово. Его отстранили от служения в церкви решением епархии. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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