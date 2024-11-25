С сайта храма удалили фото помощника митрополита Кульберга после секс-скандала. Скрин

25 ноября 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Даниил Сидоров (справа) женат и воспитывает сына. Что толкнуло его домогаться до девушки, выяснит следствие Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку С сайта храма «Большой Златоуст» удалены информация и фото помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниила Сидорова, который обвиняется в сексуальном насилии над студенткой. Эту деталь подметил и сообщил читатель URA.RU. Если ранее на сайте храма была подробная биография Сидорова и его фотография, то теперь там красуется надпись «Ошибка 404. Страница не найдена!». Вероятно, это связано со скандальной ситуацией, в которую угодил иерей. По версии следствия, он выследил 18-летнюю студентку и совершил в отношении ее насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и онанировал. Свое лицо подозреваемый скрывал под маской, однако ей удалось запомнить его приметы. Мужчину задержали в аэропорту Кольцово. Он оказался секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). От служения в церкви решением епархии Сидорова отстранили. Скрин с сайта храма «Большой Златоуст» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С сайта храма «Большой Златоуст» удалены информация и фото помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниила Сидорова, который обвиняется в сексуальном насилии над студенткой. Эту деталь подметил и сообщил читатель URA.RU. Если ранее на сайте храма была подробная биография Сидорова и его фотография, то теперь там красуется надпись «Ошибка 404. Страница не найдена!». Вероятно, это связано со скандальной ситуацией, в которую угодил иерей. По версии следствия, он выследил 18-летнюю студентку и совершил в отношении ее насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и онанировал. Свое лицо подозреваемый скрывал под маской, однако ей удалось запомнить его приметы. Мужчину задержали в аэропорту Кольцово. Он оказался секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). От служения в церкви решением епархии Сидорова отстранили.