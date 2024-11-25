С сайта храма удалили фото помощника митрополита Кульберга после секс-скандала. Скрин

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Открытие часовни имени иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Екатеринбург, кульберг евгений, серко алексей
Даниил Сидоров (справа) женат и воспитывает сына. Что толкнуло его домогаться до девушки, выяснит следствие Фото:
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Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

С сайта храма «Большой Златоуст» удалены информация и фото помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниила Сидорова, который обвиняется в сексуальном насилии над студенткой. Эту деталь подметил и сообщил читатель URA.RU.

Если ранее на сайте храма была подробная биография Сидорова и его фотография, то теперь там красуется надпись «Ошибка 404. Страница не найдена!». Вероятно, это связано со скандальной ситуацией, в которую угодил иерей.

По версии следствия, он выследил 18-летнюю студентку и совершил в отношении ее насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и онанировал. Свое лицо подозреваемый скрывал под маской, однако ей удалось запомнить его приметы. Мужчину задержали в аэропорту Кольцово. Он оказался секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). От служения в церкви решением епархии Сидорова отстранили.

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С сайта храма «Большой Златоуст» удалены информация и фото помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниила Сидорова, который обвиняется в сексуальном насилии над студенткой. Эту деталь подметил и сообщил читатель URA.RU. Если ранее на сайте храма была подробная биография Сидорова и его фотография, то теперь там красуется надпись «Ошибка 404. Страница не найдена!». Вероятно, это связано со скандальной ситуацией, в которую угодил иерей. По версии следствия, он выследил 18-летнюю студентку и совершил в отношении ее насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и онанировал. Свое лицо подозреваемый скрывал под маской, однако ей удалось запомнить его приметы. Мужчину задержали в аэропорту Кольцово. Он оказался секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). От служения в церкви решением епархии Сидорова отстранили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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