С сайта храма «Большой Златоуст» удалены информация и фото помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниила Сидорова, который обвиняется в сексуальном насилии над студенткой. Эту деталь подметил и сообщил читатель URA.RU.
Если ранее на сайте храма была подробная биография Сидорова и его фотография, то теперь там красуется надпись «Ошибка 404. Страница не найдена!». Вероятно, это связано со скандальной ситуацией, в которую угодил иерей.
По версии следствия, он выследил 18-летнюю студентку и совершил в отношении ее насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и онанировал. Свое лицо подозреваемый скрывал под маской, однако ей удалось запомнить его приметы. Мужчину задержали в аэропорту Кольцово. Он оказался секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). От служения в церкви решением епархии Сидорова отстранили.
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