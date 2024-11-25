Эксперт рассказал URA.RU о причинах ЧП с Superjet в Анталье

К возгоранию Sukhoi Superjet-100 в Анталье после жесткой посадки могло привести несколько причин. Одна из них технического характера — двигатели данного типа самолета находятся под крылом, и крен, спровоцированный порывом ветра при посадке, может привести к пожару. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал кандидат технических наук, независимый эксперт космического кластера Фонда «Сколково» Вадим Лукашевич.
«Если самолет при заходе на посадку попадает в очень быстрый, резкий, нисходящий поток, тогда возникает жесткая посадка... Почему при этом загорелся двигатель? Вопрос, <...> насколько самолет приспособлен, как бы, вот к таким вещам [порывам ветра]?» — поделился своими рассуждениями Вадим Лукашевич в разговоре с журналистом агентства. Эксперт отметил, что у моделей Sukhoi Superjet двигатель находится под крылом и любой крен судна, спровоцированный порывом ветра, может привести к его задеванию, что и может вызвать возгорание.
По мнению эксперта, следует разобраться и в том, насколько грамотно действовал пилот. «Как правило, летчики получают прогноз погоды заранее. Если предполагается сдвиг ветра, их об этом предупреждают заранее», — сказал Лукашевич, отметив, что каждый пилот воздушного судна должен быть готов к подобным ситуациям и должен уметь грамотно в них действовать.
Специалист также не исключил, что к пожару в самолете могла привести случайность, могли сыграть сразу несколько факторов. «От этого никто не застрахован», — добавил Лукашевич.
В аэропорту города Анталья 24 ноября произошло ЧП. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100-95LR от авиакомпании «Азимут» совершило жесткую посадку. В ходе инцидента в кабине самолета вспыхнул пожар. Пострадавших в результате возгорания нет. Авиакомпания уже пообещала компенсацию пассажирам судна.
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