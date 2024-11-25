В челябинском хоккейном клубе рассказали о состоянии здоровья игрока, пострадавшего в ДТП. Фото

Игрок «Челмета» Щетилин, которого сбил пьяный водитель, находится в сознании
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадры с места ДТП в Челябинске
Кадры с места ДТП в Челябинске Фото:
новость из сюжета
BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске

Голкипер хоккейного клуба «Челмет» Алексей Щетилин, пострадавший в ДТП в Челябинске, находится в сознании и получает необходимую медицинскую помощь. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

«Алексей Щетилин и его супруга, получившие травмы средней тяжести в результате аварии, находятся в больнице. Состояние обоих стабильное, они в сознании», — сообщает пресс-служба клуба в telegram-канале. 

Для Щетилина и его жены организована вся необходимая поддержка и оказывается квалифицированная медицинская помощь. «Челмет» прилагает все усилия для скорейшего выздоровления своего игрока и его супруги.

Событие, в котором пострадал Щетилин, вызвало широкий общественный резонанс. Пьяный бизнесмен на BMW X5 Алексей Корягин 25 ноября в 14:31 влетел в толпу пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске.В числе пострадавших также годовалый ребенок, внук тренера детской школы «Трактор» Александра Назаров. Что известно о ДТП в Челябинске — в материале на URA.RU.

Пострадавший Щетилин играет в «Челмете»
Пострадавший Щетилин играет в «Челмете»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Голкипер хоккейного клуба «Челмет» Алексей Щетилин, пострадавший в ДТП в Челябинске, находится в сознании и получает необходимую медицинскую помощь. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба хоккейного клуба. «Алексей Щетилин и его супруга, получившие травмы средней тяжести в результате аварии, находятся в больнице. Состояние обоих стабильное, они в сознании», — сообщает пресс-служба клуба в telegram-канале.  Для Щетилина и его жены организована вся необходимая поддержка и оказывается квалифицированная медицинская помощь. «Челмет» прилагает все усилия для скорейшего выздоровления своего игрока и его супруги. Событие, в котором пострадал Щетилин, вызвало широкий общественный резонанс. Пьяный бизнесмен на BMW X5 Алексей Корягин 25 ноября в 14:31 влетел в толпу пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске.В числе пострадавших также годовалый ребенок, внук тренера детской школы «Трактор» Александра Назаров. Что известно о ДТП в Челябинске — в материале на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...