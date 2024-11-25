Голкипер хоккейного клуба «Челмет» Алексей Щетилин, пострадавший в ДТП в Челябинске, находится в сознании и получает необходимую медицинскую помощь. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
«Алексей Щетилин и его супруга, получившие травмы средней тяжести в результате аварии, находятся в больнице. Состояние обоих стабильное, они в сознании», — сообщает пресс-служба клуба в telegram-канале.
Для Щетилина и его жены организована вся необходимая поддержка и оказывается квалифицированная медицинская помощь. «Челмет» прилагает все усилия для скорейшего выздоровления своего игрока и его супруги.
Событие, в котором пострадал Щетилин, вызвало широкий общественный резонанс. Пьяный бизнесмен на BMW X5 Алексей Корягин 25 ноября в 14:31 влетел в толпу пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске.В числе пострадавших также годовалый ребенок, внук тренера детской школы «Трактор» Александра Назаров. Что известно о ДТП в Челябинске — в материале на URA.RU.
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