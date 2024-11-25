25 ноября 2024

Губернатор Куйвашев избежал претензий от Медведева из-за контрактников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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30 лет Законодательному собранию Свердловской области. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев применил железный аргумент Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев избежал претензий от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева по поводу набора контрактников в ВС РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с итогами визита Медведева в Свердловскую область 22 ноября.

Как уже рассказывало агентство, Куйвашев готовился к тяжелому разговору: за два дня до визита Медведева, курирующего комплектование армии добровольцами, с мэров-аутсайдеров попросили объяснительные, чтобы губернатор мог объяснить статусному визави невыполнение контрольных показателей (KPI). А о том, что они не выполняются, говорится сейчас на каждом совещании, подтверждают источники URA.RU в региональной власти.

«Никакого разноса и даже критики не было. Куйвашев дал понять, что не может работать на два фронта — набирать контрактников и одновременно рабочих на оборонные заводы, сосредоточенные в Свердловской области в большом количестве. Медведев отнесся с пониманием», — передал источник URA.RU.

Еще один собеседник агентства из числа госслужащих слышал, что Куйвашев якобы пригласил на разговор — очно или в формате видеоконференцсвязи — топ-менеджеров предприятий ВПК. «Они якобы подтвердили, что кадров для выполнения гособоронзаказа не хватает», — рассказал источник.

«Вся открытая информация по рабочей поездке заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и участию в ней губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева опубликована в официальных каналах зампреда и региона», — сообщили в областном департаменте информполитики. В официальных сообщениях говорилось, что Медведев в сопровождении Куйвашева и полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги посетил «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил), где осмотрел лучшие образцы техники и пообщался с рабочими.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев избежал претензий от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева по поводу набора контрактников в ВС РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с итогами визита Медведева в Свердловскую область 22 ноября. Как уже рассказывало агентство, Куйвашев готовился к тяжелому разговору: за два дня до визита Медведева, курирующего комплектование армии добровольцами, с мэров-аутсайдеров попросили объяснительные, чтобы губернатор мог объяснить статусному визави невыполнение контрольных показателей (KPI). А о том, что они не выполняются, говорится сейчас на каждом совещании, подтверждают источники URA.RU в региональной власти. «Никакого разноса и даже критики не было. Куйвашев дал понять, что не может работать на два фронта — набирать контрактников и одновременно рабочих на оборонные заводы, сосредоточенные в Свердловской области в большом количестве. Медведев отнесся с пониманием», — передал источник URA.RU. Еще один собеседник агентства из числа госслужащих слышал, что Куйвашев якобы пригласил на разговор — очно или в формате видеоконференцсвязи — топ-менеджеров предприятий ВПК. «Они якобы подтвердили, что кадров для выполнения гособоронзаказа не хватает», — рассказал источник. «Вся открытая информация по рабочей поездке заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и участию в ней губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева опубликована в официальных каналах зампреда и региона», — сообщили в областном департаменте информполитики. В официальных сообщениях говорилось, что Медведев в сопровождении Куйвашева и полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги посетил «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил), где осмотрел лучшие образцы техники и пообщался с рабочими.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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