Губернатор Куйвашев избежал претензий от Медведева из-за контрактников

26 ноября 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев применил железный аргумент Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев избежал претензий от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева по поводу набора контрактников в ВС РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с итогами визита Медведева в Свердловскую область 22 ноября. Как уже рассказывало агентство, Куйвашев готовился к тяжелому разговору: за два дня до визита Медведева, курирующего комплектование армии добровольцами, с мэров-аутсайдеров попросили объяснительные, чтобы губернатор мог объяснить статусному визави невыполнение контрольных показателей (KPI). А о том, что они не выполняются, говорится сейчас на каждом совещании, подтверждают источники URA.RU в региональной власти. «Никакого разноса и даже критики не было. Куйвашев дал понять, что не может работать на два фронта — набирать контрактников и одновременно рабочих на оборонные заводы, сосредоточенные в Свердловской области в большом количестве. Медведев отнесся с пониманием», — передал источник URA.RU. Еще один собеседник агентства из числа госслужащих слышал, что Куйвашев якобы пригласил на разговор — очно или в формате видеоконференцсвязи — топ-менеджеров предприятий ВПК. «Они якобы подтвердили, что кадров для выполнения гособоронзаказа не хватает», — рассказал источник. «Вся открытая информация по рабочей поездке заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и участию в ней губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева опубликована в официальных каналах зампреда и региона», — сообщили в областном департаменте информполитики. В официальных сообщениях говорилось, что Медведев в сопровождении Куйвашева и полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги посетил «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил), где осмотрел лучшие образцы техники и пообщался с рабочими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев избежал претензий от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева по поводу набора контрактников в ВС РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с итогами визита Медведева в Свердловскую область 22 ноября. Как уже рассказывало агентство, Куйвашев готовился к тяжелому разговору: за два дня до визита Медведева, курирующего комплектование армии добровольцами, с мэров-аутсайдеров попросили объяснительные, чтобы губернатор мог объяснить статусному визави невыполнение контрольных показателей (KPI). А о том, что они не выполняются, говорится сейчас на каждом совещании, подтверждают источники URA.RU в региональной власти. «Никакого разноса и даже критики не было. Куйвашев дал понять, что не может работать на два фронта — набирать контрактников и одновременно рабочих на оборонные заводы, сосредоточенные в Свердловской области в большом количестве. Медведев отнесся с пониманием», — передал источник URA.RU. Еще один собеседник агентства из числа госслужащих слышал, что Куйвашев якобы пригласил на разговор — очно или в формате видеоконференцсвязи — топ-менеджеров предприятий ВПК. «Они якобы подтвердили, что кадров для выполнения гособоронзаказа не хватает», — рассказал источник. «Вся открытая информация по рабочей поездке заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и участию в ней губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева опубликована в официальных каналах зампреда и региона», — сообщили в областном департаменте информполитики. В официальных сообщениях говорилось, что Медведев в сопровождении Куйвашева и полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги посетил «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил), где осмотрел лучшие образцы техники и пообщался с рабочими.