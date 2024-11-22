Медведев анонсировал много работы сотрудникам «Уралвагонзавода», где делают танки. Видео

Зампред Совбеза РФ Медведев нацелил сотрудников «УВЗ» на большую работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Медведев сегодня посетил УВЗ
Дмитрий Медведев сегодня посетил УВЗ Фото:

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в госкорпорацию Ростех») поблагодарил сотрудников за хорошую и продуктивную работу и анонсировал, что впереди ее еще много. Видеоотчет о поездке он опубликовал у себя в соцсетях.

«В определенный период потребовалось существенно нарастить мощности. Я помню и свой приезд к вам [два года назад] и наше совещание на эту тему. Хочу вас искренне поблагодарить, что в результате совместных действий предприятие работает как часы 24 часа в сутки. Очевидно, что впереди много работы», — заявил Медведев.

О том, что Медведев посетит предприятие, URA.RU сообщило 21 ноября. В планах у него также разговор с губернатором Евгением Куйвашевым по набору контрактников (он возглавляет комиссию по этому направлению в Совбезе). Медведева сопровождают уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и глава региона.

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в госкорпорацию Ростех») поблагодарил сотрудников за хорошую и продуктивную работу и анонсировал, что впереди ее еще много. Видеоотчет о поездке он опубликовал у себя в соцсетях. «В определенный период потребовалось существенно нарастить мощности. Я помню и свой приезд к вам [два года назад] и наше совещание на эту тему. Хочу вас искренне поблагодарить, что в результате совместных действий предприятие работает как часы 24 часа в сутки. Очевидно, что впереди много работы», — заявил Медведев. О том, что Медведев посетит предприятие, URA.RU сообщило 21 ноября. В планах у него также разговор с губернатором Евгением Куйвашевым по набору контрактников (он возглавляет комиссию по этому направлению в Совбезе). Медведева сопровождают уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и глава региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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