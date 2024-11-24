В США уличили Байдена в планах начать ядерную войну до прихода Трампа к власти

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Джо Байден разжигает конфликт на Украине и подводит США к ядерной войне с Россией, заявил Скотт Риттер
Джо Байден разжигает конфликт на Украине и подводит США к ядерной войне с Россией, заявил Скотт Риттер Фото:

Президент США Джо Байден может начать ядерную войну с Россией до прихода к власти избранного главы страны Дональда Трампа. Инаугурация второго назначена на 20 января 2025 года, сообщил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер. 

«[Вице-президент США] Камала [Харрис] втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо собирается сделать это до 20 января 2025 года», — написал Риттер в соцсети Х. Он добавил, что американцы против боевых действий, однако, Байден игнорирует их мнение, обостряя украинский конфликт. 

Ранее Reuters написал, что Байден разрешил Украине бить по РФ дальнобойным оружием из-за победы Трампа на президентских выборах. Второй скептически относится к выделению военной помощи Киеву и хочет урегулировать конфликт. 

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Президент США Джо Байден может начать ядерную войну с Россией до прихода к власти избранного главы страны Дональда Трампа. Инаугурация второго назначена на 20 января 2025 года, сообщил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер.  «[Вице-президент США] Камала [Харрис] втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо собирается сделать это до 20 января 2025 года», — написал Риттер в соцсети Х. Он добавил, что американцы против боевых действий, однако, Байден игнорирует их мнение, обостряя украинский конфликт.  Ранее Reuters написал, что Байден разрешил Украине бить по РФ дальнобойным оружием из-за победы Трампа на президентских выборах. Второй скептически относится к выделению военной помощи Киеву и хочет урегулировать конфликт. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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